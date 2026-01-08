Baltijas balss logotype
Ринкевич считает, что государство должно перенять концертный зал Gors 0 116

Культура &
Дата публикации: 08.01.2026
LETA
Изображение к статье: Ринкевич считает, что государство должно перенять концертный зал Gors
ФОТО: LETA

Концертный зал "Gors" должен быть передан государству, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, встретившись в четверг в Рижском замке с министром культуры Агнесе Лаце.

По словам советника президента Мартиньша Дрегериса, стороны обсудили дальнейшую работу и управление ООО "Austrumlatvijas koncertzāle" ("Gors"), текущие вопросы проекта "Лиепая - культурная столица Европы 2027 года" и проблемы контента общественных СМИ на языках меньшинств.

В беседе с министром культуры президент Латвии заявил, что "Gors" в Резекне - это не только концертный зал регионального значения в Латгале, но и важный центр латышской и латгальской идентичности на государственном уровне.

По его мнению, государство должно взять "Gors" в свои руки и создать такую модель управления, которая наилучшим образом обеспечит сохранение и развитие латышской и латгальской идентичности. Президент Латвии призвал учитывать специфику Латгальского региона и восточного приграничья, а также то, что происходит в мире.

"Значение латгальского посольства "Gors" заключается не только в выборе репертуара или финансовых показателях. Его следует рассматривать в контексте национальной идентичности, национальной безопасности и долгосрочной культурной политики государства", - сказал Ринкевич.

Президент Латвии планирует в ближайшее время обсудить с премьер-министром и министром умного управления и регионального развития необходимые действия, чтобы не тянуть с перенятием "Gors" в управление государства.

#Латвия #культура #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
