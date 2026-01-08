Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Количество обслуженных в аэропорту «Рига» пассажиров осталось на уровне прошлого года 0 68

Бизнес
Дата публикации: 08.01.2026
LETA
Изображение к статье: Количество обслуженных в аэропорту «Рига» пассажиров осталось на уровне прошлого года
ФОТО: LETA

В прошлом году аэропорт "Рига" обслужил 7,111 миллиона пассажиров, что соответствует уровню 2024 года, выяснило агентство ЛЕТА в аэропорту.

По сравнению с 2019 годом - до пандемии - количество пассажиров, обслуженных в аэропорту "Рига" в прошлом году, было на 9% меньше.

Всего в прошлом году аэропорт обслужил 63 155 рейсов, что также соответствует уровню 2024 года, а объем обработанных воздушных грузов увеличился на 7% и составил 20 147 тонн.

Аэропорт сообщил, что из 7,1 миллиона пассажиров 5,7 миллиона пассажиров начали свое путешествие в аэропорту "Рига", а 1,4 миллиона или 20% пассажиров в прошлом году путешествовали через аэропорт "Рига" как пересадочный пункт.

В декабре 2025 года аэропорт "Рига" обслужил 558 800 пассажиров, что на 5% меньше, чем в декабре 2024 года.

В декабре аэропорт "Рига" обслужил 4 984 рейса, что на 2% меньше, чем в декабре 2024 года, а объем обработанных в декабре грузов составил 2 290 тонн, что на 17% больше, чем в декабре 2024 года.

В прошлом году 57,2 % пассажиров путешествовали латвийской национальной авиакомпанией "airBaltic", вторым по величине перевозчиком была ирландская бюджетная авиакомпания "Ryanair", которая перевезла 22,8 % пассажиров.

Самыми популярными направлениями в прошлом году были Лондон в Великобритании, Хельсинки в Финляндии, Осло в Норвегии и Стокгольм в Швеции. В десятку лучших направлений в прошлом году также вошли Вильнюс и Таллин, Франкфурт в Германии, Амстердам в Нидерландах, Копенгаген в Дании и Стамбул в Турции.

Уже сообщалось, что в 2024 году аэропорт "Рига" обслужил 7,12 миллиона пассажиров, что на 7% больше, чем в 2023 году, но на 8,7% меньше, чем в 2019 году, который предшествовал "Covid-19".

Читайте нас также:
#аэропорт #туризм #авиация #пандемия #Ryanair #airbaltic
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В ноябре уровень безработицы в Латвии был выше, чем в среднем по ЕС и еврозоне
Изображение к статье: Собственные мощности РФ по переработке пострадали от ударов Украины. Иконка видео
Изображение к статье: Кто и на каких условиях выйдет на промысел: утверждён список из 323 судов
Изображение к статье: Куда покатится рубль под воздействием военных расходов, пока неизвестно. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews
Изображение к статье: Самое лучшее место для плодотворной работы - организма. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Человек против младенца»: новый хит от Netflix бьет рекорды
Культура &
Изображение к статье: «Крысиные бега»: актёр Ивар Аузиньш рассказал о шокирующем опыте при оформлении документов о смерти
Наша Латвия
Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео