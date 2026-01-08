В прошлом году аэропорт "Рига" обслужил 7,111 миллиона пассажиров, что соответствует уровню 2024 года, выяснило агентство ЛЕТА в аэропорту.

По сравнению с 2019 годом - до пандемии - количество пассажиров, обслуженных в аэропорту "Рига" в прошлом году, было на 9% меньше.

Всего в прошлом году аэропорт обслужил 63 155 рейсов, что также соответствует уровню 2024 года, а объем обработанных воздушных грузов увеличился на 7% и составил 20 147 тонн.

Аэропорт сообщил, что из 7,1 миллиона пассажиров 5,7 миллиона пассажиров начали свое путешествие в аэропорту "Рига", а 1,4 миллиона или 20% пассажиров в прошлом году путешествовали через аэропорт "Рига" как пересадочный пункт.

В декабре 2025 года аэропорт "Рига" обслужил 558 800 пассажиров, что на 5% меньше, чем в декабре 2024 года.

В декабре аэропорт "Рига" обслужил 4 984 рейса, что на 2% меньше, чем в декабре 2024 года, а объем обработанных в декабре грузов составил 2 290 тонн, что на 17% больше, чем в декабре 2024 года.

В прошлом году 57,2 % пассажиров путешествовали латвийской национальной авиакомпанией "airBaltic", вторым по величине перевозчиком была ирландская бюджетная авиакомпания "Ryanair", которая перевезла 22,8 % пассажиров.

Самыми популярными направлениями в прошлом году были Лондон в Великобритании, Хельсинки в Финляндии, Осло в Норвегии и Стокгольм в Швеции. В десятку лучших направлений в прошлом году также вошли Вильнюс и Таллин, Франкфурт в Германии, Амстердам в Нидерландах, Копенгаген в Дании и Стамбул в Турции.

Уже сообщалось, что в 2024 году аэропорт "Рига" обслужил 7,12 миллиона пассажиров, что на 7% больше, чем в 2023 году, но на 8,7% меньше, чем в 2019 году, который предшествовал "Covid-19".