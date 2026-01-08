Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кто и на каких условиях выйдет на промысел: утверждён список из 323 судов 0 557

Бизнес
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кто и на каких условиях выйдет на промысел: утверждён список из 323 судов
ФОТО: Unsplash

Промысловый вылов в прибрежных водах Балтийского моря и Рижского залива в этом году смогут осуществлять 323 судна, свидетельствует опубликованная информация Министерства земледелия (МЗ).

МЗ включило в список судна из десяти прибрежных портов.

Из порта Роя промыслом смогут заниматься 52 судна, из порта Энгуре – 52 судна, из порта Скулте – 48, а из портов Салацгрива и Вентспилс – по 40 судов. Также промысловый вылов смогут осуществлять 28 судов из Лиепаи, 22 – из Риги, 16 – из Мерсрагса, 16 – из Павилосты и девять судов – из порта Лиелупе.

В сообщении МЗ в официальном издании "Латвийский вестник" указано, что в список судов, допущенных к промыслу в прибрежных водах Балтийского моря и Рижского залива в 2026 году, включены рыболовные суда, зарегистрированные на момент принятия решения в Латвийском регистре судов Морской администрации Латвии.

В список включены суда, в регистрационных удостоверениях которых указано назначение – рыболовное судно, моторная рыбацкая лодка или весельная рыбацкая лодка. При этом учитывается, что валовая вместимость и мощность главного двигателя этих судов соответствует общим показателям латвийского рыболовного флота, а сами суда внесены в общий реестр рыболовного флота Европейского союза.

МЗ сообщает, что судам, включённым в список, при осуществлении промысла в прибрежных водах Балтийского моря (за исключением специализированного промысла камбалообразных видов) разрешено использовать стационарные, то есть пассивные, орудия лова с размером ячеи не менее 110 миллиметров, либо 157 миллиметров при ловле лосося.

Также разрешён промысел с использованием буксируемых орудий лова с размером ячеи не менее 120 миллиметров или буксируемых орудий лова с размером ячеи не менее 105 миллиметров, оснащённых выходным окном типа "Bacoma" с размером ячеи 120 миллиметров.

Промысел с использованием буксируемых снастей с наживкой разрешён судам, имеющим специальное разрешение на лов с крючками. Лов с использованием буксируемого трала с наживкой и размером ячеи от 12 до 15 миллиметров разрешён только при специализированном промысле песчанки. Лов с ячеёй от 16 до 24 миллиметров разрешён при специализированном промысле нерегулируемых или мелких пелагических видов рыб.

При промысле камбалообразных видов разрешается использовать стационарные, то есть пассивные, орудия лова с размером ячеи не менее 90 миллиметров или буксируемые орудия лова с размером ячеи не менее 120 миллиметров либо не менее 105 миллиметров, если они оснащены выходным окном типа "Bacoma" с размером ячеи 120 миллиметров.

Читайте нас также:
#Латвия #порты #Балтийское море
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Количество обслуженных в аэропорту «Рига» пассажиров осталось на уровне прошлого года
Изображение к статье: В ноябре уровень безработицы в Латвии был выше, чем в среднем по ЕС и еврозоне
Изображение к статье: Собственные мощности РФ по переработке пострадали от ударов Украины. Иконка видео
Изображение к статье: Куда покатится рубль под воздействием военных расходов, пока неизвестно. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews
Изображение к статье: Самое лучшее место для плодотворной работы - организма. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Человек против младенца»: новый хит от Netflix бьет рекорды
Культура &
Изображение к статье: «Крысиные бега»: актёр Ивар Аузиньш рассказал о шокирующем опыте при оформлении документов о смерти
Наша Латвия
Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео