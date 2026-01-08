Промысловый вылов в прибрежных водах Балтийского моря и Рижского залива в этом году смогут осуществлять 323 судна, свидетельствует опубликованная информация Министерства земледелия (МЗ).

МЗ включило в список судна из десяти прибрежных портов.

Из порта Роя промыслом смогут заниматься 52 судна, из порта Энгуре – 52 судна, из порта Скулте – 48, а из портов Салацгрива и Вентспилс – по 40 судов. Также промысловый вылов смогут осуществлять 28 судов из Лиепаи, 22 – из Риги, 16 – из Мерсрагса, 16 – из Павилосты и девять судов – из порта Лиелупе.

В сообщении МЗ в официальном издании "Латвийский вестник" указано, что в список судов, допущенных к промыслу в прибрежных водах Балтийского моря и Рижского залива в 2026 году, включены рыболовные суда, зарегистрированные на момент принятия решения в Латвийском регистре судов Морской администрации Латвии.

В список включены суда, в регистрационных удостоверениях которых указано назначение – рыболовное судно, моторная рыбацкая лодка или весельная рыбацкая лодка. При этом учитывается, что валовая вместимость и мощность главного двигателя этих судов соответствует общим показателям латвийского рыболовного флота, а сами суда внесены в общий реестр рыболовного флота Европейского союза.

МЗ сообщает, что судам, включённым в список, при осуществлении промысла в прибрежных водах Балтийского моря (за исключением специализированного промысла камбалообразных видов) разрешено использовать стационарные, то есть пассивные, орудия лова с размером ячеи не менее 110 миллиметров, либо 157 миллиметров при ловле лосося.

Также разрешён промысел с использованием буксируемых орудий лова с размером ячеи не менее 120 миллиметров или буксируемых орудий лова с размером ячеи не менее 105 миллиметров, оснащённых выходным окном типа "Bacoma" с размером ячеи 120 миллиметров.

Промысел с использованием буксируемых снастей с наживкой разрешён судам, имеющим специальное разрешение на лов с крючками. Лов с использованием буксируемого трала с наживкой и размером ячеи от 12 до 15 миллиметров разрешён только при специализированном промысле песчанки. Лов с ячеёй от 16 до 24 миллиметров разрешён при специализированном промысле нерегулируемых или мелких пелагических видов рыб.

При промысле камбалообразных видов разрешается использовать стационарные, то есть пассивные, орудия лова с размером ячеи не менее 90 миллиметров или буксируемые орудия лова с размером ячеи не менее 120 миллиметров либо не менее 105 миллиметров, если они оснащены выходным окном типа "Bacoma" с размером ячеи 120 миллиметров.