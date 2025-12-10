Папа Римский Лев XIV во вторник предупредил, что попытки добиться мира в Украине без участия Европы являются «нереалистичными», а также выразил обеспокоенность тем, что мирный план президента США Дональда Трампа несёт в себе риск «огромных перемен» в трансатлантическом альянсе, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Папа, родом из США, также отметил, что высказывания, прозвучавшие в интервью о Европе, «пытаются разрушить то, что, по моему мнению, должно быть крайне важным союзом — и сегодня, и в будущем».

Во вторник Лев XIV встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в своей загородной резиденции в Кастель-Гандольфо. После встречи он сказал журналистам, что ещё не ознакомился полностью с последним предложением США по прекращению российской войны против Украины.

«К сожалению, те фрагменты, которые я видел, предполагают огромные перемены в том, что долгие годы было настоящим союзом между Европой и Соединёнными Штатами», — отметил понтифик.

«Высказывания о Европе, прозвучавшие и в недавних интервью, на мой взгляд, направлены на разрушение альянса, который должен оставаться крайне важным как сейчас, так и в будущем», — добавил он.

Трамп обострил напряжённость в отношениях с Европой в опубликованном во вторник интервью изданию Politico, назвав Европу «слабой» и «разваливающейся» в вопросах иммиграции и поддержки Украины.

Между Вашингтоном и его союзниками в Европе наблюдаются серьёзные разногласия по поводу плана Трампа по установлению мира. Многие правительства европейских стран опасаются, что этот план вынудит Украину уступить территории России.

«Пытаться достичь мирного соглашения, не привлекая Европу к обсуждению, скажем так, нереалистично», — подчеркнул папа.

«Война происходит в Европе, и я считаю, что Европа должна участвовать в предоставлении гарантий безопасности — как сейчас, так и в будущем. К сожалению, не все это понимают», — добавил он.

Отвечая на вопрос, примет ли он приглашение Зеленского посетить Украину, Лев XIV ответил: «Я на это надеюсь». Однако он предупредил, что пока невозможно сказать, когда такая поездка могла бы состояться.