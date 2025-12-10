Baltijas balss logotype
Объём замораживаемых средств уменьшается - финразведка 1 1087

Бизнес
Дата публикации: 10.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Объём замораживаемых средств уменьшается - финразведка
ФОТО: LETA

Объём средств, решение о замораживании которых принимает Служба финансовой разведки (СФР / FID), в последние годы сокращается и в этом году может составить немного более одного миллиона евро, заявил в интервью агентству LETA руководитель СФР Том Платацис.

Если в Латвии не изменится количество участников финансового сектора или их модели деятельности, объемы замораживаемых средств впредь уже точно не будут такими, как прежде, признал Платацис, добавив, что наибольшее количество средств было заморожено в 2022 году.

«Очень важный фактор, который оценивается при возникновении подозрений в случаях замораживания средств, — это элемент срочности. Ранее такую срочность вызывала работа с ликвидируемыми кредитными учреждениями, которые в схемах отмывания денег были контактной точкой в Латвии. Если бы средства не замораживались, очень вероятно, что они немедленно были бы переведены в третьи страны, где до них не смогли бы добраться ни возможные пострадавшие, ни государственные учреждения. Сейчас работа с ликвидируемыми кредитными учреждениями со стороны СФР практически завершена, и, соответственно, внимание сосредоточено на местной преступности, где элемент срочности проявляется редко», – рассказал Платацис.

Он сообщил, что в настоящее время средства в основном замораживаются по делам о мошенничестве, когда у латвийских предпринимателей или жителей выманиваются крупные суммы. В таких делах за последние два года наблюдается тенденция, что мошенники нацеливаются на бухгалтеров средних и крупных предприятий, у которых есть доступ к значительным денежным средствам.

Есть несколько случаев, когда после обращения пострадавших или правоохранительных органов за помощью удалось перехватить довольно крупные суммы. Также развивается практика, когда средства удаётся заморозить уже в другой стране-члене Европейского союза.

«Очень часто схема такова: выманив деньги с какого-либо счёта в Латвии, их немедленно переводят в банк или платёжное учреждение другой страны ЕС, а на следующем или через шаг эти средства превращаются в криптовалюту. После этого отследить такие средства, чтобы успеть их перехватить, практически невозможно», – признал Платацис, одновременно добавив, что существуют инструменты для отслеживания транзакций и с виртуальными валютами, и с другими подобными средствами.

#мошенничество #преступность #криптовалюта #финансовая разведка
Оставить комментарий

(1)
  • EM
    Evgen Mel
    10-го декабря

    Нет денег - нет проблем. Как все просто )

    0
    2

Видео