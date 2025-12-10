Тыква с яйцами может стать отличной альтернативой мясным блюдам для сытного ужина. Нежная запеканка сочетает в себе яркие овощи, аромат прованских трав и тягучий сыр, создавая насыщенный вкус и приятную текстуру. Омлет получается золотистым, плотным и питательным, а тыквенные семечки и свежая зелень добавляют яркие акценты вкуса и аромата.
Ингредиенты:
- Яйца — 4 шт.
- Тыква — 400 г
- Картофель — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Стебли сельдерея — 2 шт.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 2–3 зубчика
- Помидор — 1 шт.
- Корнишон — 1 шт.
- Сметана — 2 ст. л.
- Майонез — 2 ст. л.
- Твердый сыр — 100 г
- Тыквенные семечки — по вкусу
- Зелёный лук и петрушка — по вкусу
- Прованские травы, соль, чёрный перец — по вкусу
- Растительное масло для пассерования
Приготовление:
- Нарежьте тыкву кубиками и обсушите полотенцем. На разогретой сковороде пассеруйте лук до прозрачности, добавьте морковь и сельдерей и обжарьте несколько минут.
- Добавьте тыкву и картофель, готовьте на среднем огне около 5 минут. Затем положите болгарский перец, измельчённый чеснок, прованские травы, соль и перец. Пассеруйте до мягкости овощей.
- В отдельной миске взбейте яйца с майонезом, сметаной, солью и перцем до однородности. Добавьте нарезанный помидор, корнишон, зелень и зелёный лук.
- Залейте овощи яичной смесью, равномерно распределите, сверху посыпьте тертым сыром и тыквенными семечками.
- Выпекайте омлет в духовке при 180°C 20–25 минут до золотистой корочки. Дайте слегка остыть, нарежьте порционно и подавайте.
Блюдо получается сытным, ароматным и насыщенным — оно отлично подойдёт как самостоятельный перекус или в качестве гарнира.
источник: Smak
Оставить комментарий