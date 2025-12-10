Тыква с яйцами может стать отличной альтернативой мясным блюдам для сытного ужина. Нежная запеканка сочетает в себе яркие овощи, аромат прованских трав и тягучий сыр, создавая насыщенный вкус и приятную текстуру. Омлет получается золотистым, плотным и питательным, а тыквенные семечки и свежая зелень добавляют яркие акценты вкуса и аромата.