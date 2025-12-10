Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Тыквенный омлет с яйцами — ароматное и сытное зимнее блюдо 0 300

Люблю!
Дата публикации: 10.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Тыквенный омлет с яйцами — ароматное и сытное зимнее блюдо

Тыква с яйцами может стать отличной альтернативой мясным блюдам для сытного ужина. Нежная запеканка сочетает в себе яркие овощи, аромат прованских трав и тягучий сыр, создавая насыщенный вкус и приятную текстуру. Омлет получается золотистым, плотным и питательным, а тыквенные семечки и свежая зелень добавляют яркие акценты вкуса и аромата.

Ингредиенты:

  • Яйца — 4 шт.
  • Тыква — 400 г
  • Картофель — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Стебли сельдерея — 2 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2–3 зубчика
  • Помидор — 1 шт.
  • Корнишон — 1 шт.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Твердый сыр — 100 г
  • Тыквенные семечки — по вкусу
  • Зелёный лук и петрушка — по вкусу
  • Прованские травы, соль, чёрный перец — по вкусу
  • Растительное масло для пассерования

Приготовление:

  1. Нарежьте тыкву кубиками и обсушите полотенцем. На разогретой сковороде пассеруйте лук до прозрачности, добавьте морковь и сельдерей и обжарьте несколько минут.
  2. Добавьте тыкву и картофель, готовьте на среднем огне около 5 минут. Затем положите болгарский перец, измельчённый чеснок, прованские травы, соль и перец. Пассеруйте до мягкости овощей.
  3. В отдельной миске взбейте яйца с майонезом, сметаной, солью и перцем до однородности. Добавьте нарезанный помидор, корнишон, зелень и зелёный лук.
  4. Залейте овощи яичной смесью, равномерно распределите, сверху посыпьте тертым сыром и тыквенными семечками.
  5. Выпекайте омлет в духовке при 180°C 20–25 минут до золотистой корочки. Дайте слегка остыть, нарежьте порционно и подавайте.

Блюдо получается сытным, ароматным и насыщенным — оно отлично подойдёт как самостоятельный перекус или в качестве гарнира.

источник: Smak

Читайте нас также:
#кулинария #сыр #овощи #тыква #яйца #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Масло ши для сохранения молодости кожи: правила применения
Изображение к статье: 7 простых способов омолодить шею без операции
Изображение к статье: Для кожи и потенции: все, что вы хотели знать о гранате
Изображение к статье: Ароматы декабря для тела и дома, которые пахнут уютом, мандаринами и специями

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Свой домик можно будет возводить без справки о том, откуда деньги на строительство!
Политика
Изображение к статье: В Литве придумали, как бороться с контрабандистскими шарами
Техно
Изображение к статье: Оливия Уайлд представила праздничный кулон, созданный в поддержку пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе
Lifenews
Изображение к статье: Фото: Shutterstock
Люблю!
Изображение к статье: Латвия неожиданно стала одной из первых. В чем же?
Бизнес
Изображение к статье: Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов требует построить тоннель в Таллинн
В мире
1
Изображение к статье: Свой домик можно будет возводить без справки о том, откуда деньги на строительство!
Политика
Изображение к статье: В Литве придумали, как бороться с контрабандистскими шарами
Техно
Изображение к статье: Оливия Уайлд представила праздничный кулон, созданный в поддержку пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео