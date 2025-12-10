Вице-президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс в интервью передаче TV3 «900 секунд» в среду, 10 декабря, заявил, что грипп в настоящее время распространился уже по всей территории Латвии, включая сельские районы. Больше всего болеют дети дошкольного и школьного возраста, у которых заболевание протекает в средней или тяжёлой форме.

«За последние две-три недели мы фиксируем значительный рост числа случаев гриппа в наших практиках», – отметил Дзалбс.

У детей дошкольного и школьного возраста, болеющих гриппом в средней или тяжёлой форме, наблюдаются высокая температура, сильные головные боли и мучительный кашель.

«Разумеется, мы понимаем, что болезнь передаётся дальше – родителям, бабушкам и дедушкам, и тогда течение болезни может быть клинически значительно тяжелее», – предупреждает врач.

О том, насколько опасным может быть вирус гриппа в этом году, можно судить по тому, как болезнь протекала в странах Южного полушария, где сейчас заболеваемость постепенно снижается.

«Отмечают, что это был очень тяжёлый сезон гриппа. Поэтому мы предполагаем, что и в Латвии, и в других северных странах грипп будет достаточно интенсивным и тяжёлым. Мы уже видим это сейчас, когда эпидемия началась нетипично рано», – говорит Дзалбс.

На вопрос о том, как отличить грипп от других заболеваний, представитель ассоциации семейных врачей отметил: между гриппом и обычной простудой действительно есть сходства – заложенность горла, кашель.

«Однако речь идёт о сильных или очень сильных головных болях, болях в глазных яблоках, болях по всему телу, высокой температуре – до 39–40 градусов», – пояснил Дзалбс, добавив, что при гриппе средней тяжести человек не в состоянии пойти ни в школу, ни на работу.

При тяжёлом течении гриппа уже в начале болезни может возникнуть одышка, интенсивный кашель, у пациента может не быть сил ухаживать за собой – ни встать, ни сесть. В таких случаях Дзалбс призывает обращаться к семейному врачу или вызывать скорую помощь и отправляться в стационар.

Также возможны осложнения, которые возникают через 5–7 дней после начала болезни. Когда кажется, что уже стало лучше, состояние вдруг резко ухудшается – начинается пневмония или другие осложнения дыхательной системы.

«По статистике мы видим, что тяжелее всего болеют дети дошкольного возраста, которые не справляются с высокой температурой и теряют жидкость, их общее состояние ухудшается. Вторая группа – это пожилые люди», – подчеркнул Дзалбс.

Он добавил, что особенно опасен грипп для пожилых. У человека с несколькими хроническими заболеваниями, например, сахарным диабетом или сердечной недостаточностью, температура 40 градусов в течение нескольких дней значительно усугубляет состояние. Четверть пожилых пациентов, тяжело перенёсших грипп, больше никогда не восстанавливают свои прежние функциональные способности.

Представитель ассоциации семейных врачей призвал делать прививки, особенно пожилым людям. В настоящее время в Латвии вакцины ещё доступны в небольшом количестве. Государство планирует заказать дополнительные партии. Около 90% всех доступных вакцин уже использованы.

«Но, безусловно, можно поинтересоваться и следить за информацией на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний — возможно, ещё удастся найти остатки вакцин, которые сейчас доступны», – посоветовал Дзалбс.

На вопрос, не слишком ли поздно вакцинироваться, если эпидемия уже началась, он ответил отрицательно. Хотя полная защита от вакцины формируется примерно через 10–14 дней. До этого момента человек всё ещё может заболеть гриппом, так как вакцина не действует сразу.

TV3