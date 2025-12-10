«Хмм... перечитывая громкие заголовки и ажиотаж вокруг длинных очередей к врачам», — так начинает свой пост в Facebook пользовательница по имени Сольвейга, рассуждая о вечных жалобах на невозможность попасть к специалистам, пишет LA.LV.

Она пишет: «Доброе утро, мои пациенты, где же вы… Я жду вас в кабинете, но, к сожалению, никого нет. Ни один из сегодняшних записавшихся не пришёл… НИ ОДИН!!! Никто даже не удосужился отменить запись — проявить уважение к другим больным, чтобы кто-то, кому действительно нужно, мог попасть к врачу. Очереди к врачу — это также и зона ответственности пациентов!!! Здоровья всем, и, надеюсь, все, кто не пришёл, уже выздоровели!»

То, что такая ситуация превратилась в систему, признаёт и сама медик на основе наблюдений — действительно, многие записываются на приём, не собираясь приходить, и не отменяют запись. С этим согласны и многие комментаторы под её публикацией.

Однако остаётся открытым вопрос: действительно ли общество настолько безответственно — и перед врачами, и перед другими людьми, нуждающимися во врачебной помощи, — если не отдаёт приоритет тем, кому это нужно больше всего?

Одна из комментаторов указывает на возможные сопутствующие обстоятельства: «Да, это тоже важно. Но вопрос: за сколько времени люди записываются? Может, забыли? Попали к другому врачу быстрее? Умерли? Запись уже неактуальна? Грипп/ковид? Может, не получилось уйти с работы?»

Другой пользователь предлагает решение:

«Сначала надо упорядочить время ожидания к специалистам, а потом уже упрекать за неявку. Пациент — тоже человек, невозможно всё зафиксировать и тем более запомнить, где и когда ты стоишь в очереди, если ждёшь приёма полгода или год. А если в семье больше трёх человек, то этим можно заниматься как отдельным менеджментом».

«Предоплата решила бы эту проблему — как у некоторых частных врачей. В Англии пациенту, не явившемуся на приём, по почте присылают заключение специалиста, в котором красиво написано: “К сожалению, пациент не явился на плановый приём…”, и рекомендуют записаться заново. Но хотя бы консультация оформлена, ведь время врача всё равно потрачено. А у нас можешь сидеть и ждать — и в итоге официально получается, что ты вообще ничего не делал, ведь приёма не было».

Есть и такое мнение:

«Надо ввести шведскую практику. Не пришёл на назначённый приём — плати штраф, и немалый. Никто заранее не звонит и не напоминает, как это делается у нас. Это личная ответственность каждого. Быстро привыкнут к порядку, если один раз придётся заплатить, и тогда действительно нуждающиеся попадут на приём. Единственная проблема у нас — что большинство записей приходится на социально незащищённые группы, а там, как известно, уровень ответственности низкий, потому что всё же “на халяву”. А те, кто сам платит и действительно заботится о своём здоровье, понимают ценность как государственной записи, так и платной услуги».

«А потом — маленькая драма, когда забывчивый пациент узнаёт, что следующий возможный приём только через месяц, а рецепт на лекарства нужен уже сейчас…» — добавляет ещё один комментатор, указывая на парадокс.

LA.LV