Из-за эпидемии гриппа в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) введены ограничения на посещение пациентов, сообщает ЛЕТА со ссылкой на учреждение.

Со вторника, в связи с объявленной в стране эпидемией гриппа, посещать в RAKUS можно только тяжело или критически больных пациентов — с разрешения лечащего врача или заведующего отделением и с соблюдением строгих эпидемиологических мер безопасности.

Посетители с любыми симптомами острой вирусной инфекции — кашлем, чиханием, насморком или повышенной температурой — к пациентам допущены не будут.

Одновременно одного пациента сможет навестить только один человек.

Также категорически запрещено входить в отделения Восточной больницы в верхней одежде, а находясь в стационаре, необходимо использовать медицинскую маску.

Из-за ограничений на посещения родственники могут передавать пациентам пакеты с необходимыми вещами, например, очками, одеждой, средствами гигиены, книгами и периодикой, а также подходящими для состояния здоровья продуктами.

Пациентам также можно передавать различные технические устройства — мобильные телефоны, компьютеры, планшеты, наушники и сопутствующие аксессуары, например, зарядные устройства.

Если пациент до госпитализации принимал назначенные врачом лекарства и необходимо продолжать их приём в стационаре, медикаменты можно передать пациенту по согласованию с лечащим или дежурным врачом.

Приём и передача предназначенных для пациента пакетов осуществляется персоналом соответствующего лечебного отделения, где проходит лечение пациент.

Специалисты RAKUS призывают людей, которым в сезон гриппа предстоит хирургическая операция, запланированы лечебные процедуры в медицинских учреждениях или визит к семейному врачу либо другому специалисту, и которые не вакцинировались против гриппа в этом сезоне, быть особенно внимательными и соблюдать меры предосторожности и гигиены, чтобы не заболеть.

Чтобы не подвергать риску здоровье своё, близких и коллег, врачи Восточной больницы призывают соблюдать меры предосторожности и не покидать дом при наличии симптомов болезни, оценив возможность альтернативных решений, например, вызов семейного врача на дом или дистанционная консультация.

Ранее сообщалось, что из-за эпидемии гриппа ограничения на посещение пациентов начали вводить и другие больницы, согласно сообщениям медицинских учреждений.

Со вторника ограничения на посещения пациентов введены также в Даугавпилсской больнице и в больнице травматологии и ортопедии.

Чтобы защитить пациентов и персонал от риска заражения, такие ограничения вводятся ежегодно и, вероятно, будут применены и в других лечебных учреждениях.

Как сообщалось, Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) объявил о начале эпидемии гриппа со вторника, основываясь на данных мониторинга гриппа, предоставленных Национальной референс-лабораторией микробиологии (НРЛМ).

С 1 по 7 декабря доля положительных образцов на грипп в НРЛМ резко выросла — до 18,1% по сравнению с 9,1% неделей ранее. Таким образом, эпидемический порог был превышен.

ЦПКЗ продолжает собирать другие данные по мониторингу гриппа за этот период, которые будут публиковаться в еженедельных обзорах.

Специалисты напоминают, что тяжелее всего грипп переносят пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями — сердечно-сосудистой системы, лёгких, почек, сахарным диабетом, онкологическими и хроническими инфекционными заболеваниями, а также лица с ослабленным иммунитетом. Грипп особенно опасен для маленьких детей и беременных женщин.

Наилучшая защита от гриппа и его осложнений — вакцинация. Учитывая, что иммунитет формируется через 10–14 дней после прививки, а распространение гриппа обычно продолжается до конца мая, специалисты подчёркивают, что привиться не поздно даже во время эпидемии, особенно если планируется получение медицинских услуг — например, плановая операция или лечение в стационаре.

На сайте ЦПКЗ размещена информация о том, в каких медицинских учреждениях можно получить государственную прививку против гриппа для пациентов из групп риска, если в практике семейного врача вакцины нет в наличии. Список регулярно обновляется в зависимости от доступности вакцин, сообщает ЦПКЗ.