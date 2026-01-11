Мой любимый писатель Денис Викторович Драгунский – прототип знаменитых "Денискиных рассказов", френд по Facebook, и просто мудрый человек, с которым мы хорошо беседовали в Саулкрасты, когда еще можно было россиянам к нам приезжать на лето – недавно отметил 75-летие.

И, судя по его постам в соцсети, творческая жизнь писателя в самом разгаре. Каждый день он творит малую литературу в виде кратких заметок, показывая сверстникам, как можно быть со временем и гаджетами на "ты".

Пенсионеры в соцсетях

На самом деле Facebook уже давно стал наиболее "возрастным" ресурсом, по сравнению с Instagram или TikTok. И это прекрасно – люди получают возможность перевести в технологично приемлемый формат свою память! Фотографии собственных родителей и дедушек, из XX, а то и XIX века, рассказы про то, как было раньше.

У меня и самого есть такая история: как-то однажды воспользовался домашним компом, чтобы зайти в свой аккаунт, не закрыл, а маме стало интересно… И вот в течение трех лет мама интересовалась, комментировала. Пока хватало зрения.

Но наибольшая проблема не только здоровье, но и мобильные устройства многих пожилых людей – это по-прежнему кнопочные "бабушкофоны". А практически для любой социально значимой функции – от записи к врачу до оплаты коммунальных платежей – требуется цифровая идентификация в смартфоне.

Министерство умного администрирования и регионального развития Латвии продолжает программу "Развития цифровых навыков общества", которую прошло уже более 11 тысяч человек, из них 5087 людей старше 65 лет. Проект финиширует 30 апреля 2026 года, потому стоит поспешить получить 8 часов бесплатных занятий. Есть варианты – личное участие с ментором; удаленное с ментором; самообучение.

На фоне многочисленных тревожных сигналов о мошенничестве в электронной среде, коему весьма часто подвержены именно пожилые люди, стоит акцентировать – именно на этих курсах рассказывают, как определить фейковое электронное письмо или «звонок друга», который, на самом деле, желает выманить денег. Тем, кто беспокоится – не станет ли более продвинутый аппарат причиной повышенного риска, стоит обратить внимание, что жертвами преступников становятся и пользователи кнопочных телефонов.

Преодолеть разрыв

Зане Скуйиня-Рубене, председатель подкомиссии Сейма по уменьшению неравноправия, обратила внимание на необходимость активизировать так называемую "серебряную экономику" – вовлечение людей старшего возраста в современный стиль ведения народного хозяйства. А для начала все должны научиться работать с платформой Latvija.lv, подключаясь к ней через Smart-ID или читающее устройство идентификационных карт. Иначе образуется пресловутый "дигитальный разрыв", когда значительная часть населения попросту неспособна идти в ногу со временем.

Директор Департамента цифровой политики Риналдс Целминьш рассказал, что Латвия, увы, "отстает от Евросоюза в среднем" по доступности интернета в домашних хозяйствах. По стране у нас 68%, в то время как в ЕС в целом 85%. Зато у нас в республике уже 71% покрытия территории сотовой связью 5G, что существенно выше среднеевропейского уровня. Не поверите, но в ряде государств Старой Европы все еще невозможно сидеть где-нибудь в домике в горах и смотреть по смартфону, скажем, трансляцию футбола. Да, к хорошему привыкаешь быстро.

Депутат Алина Генделе (66) поделилась своим опытом, полученным из встреч по волостям. Действительно, сейчас с той же Государственной службой занятости общение происходит удаленно – но «так просто у жителей сельских территорий не выходит…» В качестве помощников на деревне могут выступить библиотеки или единые центры обслуживания, расположенные в бывших школах или железнодорожных станциях.

Господин Целминьш высказался в том смысле, что сейчас со стороны технической практически все в норме – покрытие мобильных сетей добивает до самых дальних уголков, постоянно совершенствуясь.

Лиене Приеде, руководитель проекта цифрового обучения, отметила, что самым активным регионом сегодня является Латгалия – уроки ведутся в Даугавпилсе, Резекне, Лудзе. Пенсионеры выбирают модуль «цифрового самообслуживания». Хорошую практику ввели некоторые предприятия, направляя своих возрастных сотрудников.

В практическом плане

Смартфоны, оснащенные упрощенными меню и увеличенным текстом иконками, разработаны, чтобы помочь пожилым людям общаться в социальных сетях и искать информацию. Эти телефоны обладают поразительным набором функций, которые помогают пожилым людям, в том числе:

напоминания о приеме лекарств,

быстрый и легкий доступ к медицинским специалистам,

системы медицинской сигнализации,

запрограммированные кнопки для вызова экстренной помощи или часто используемых номеров,

усиленный звук и совместимость со слуховыми аппаратами,

оповещения о низком заряде батареи, которые могут уведомлять опекунов или друзей,

батареи с длительным сроком службы.

Медицинская информация – рецепты, аллергия на лекарства, группа крови и контакты для экстренных случаев – может храниться на смартфонах для использования службами экстренной помощи в случае чрезвычайной ситуации.

Еще одна важная функция смартфона — возможность отслеживания по GPS, благодаря которой можно определить местонахождение пожилых людей (при условии, что у них с собой есть телефоны, которые включены и заряжены).

"Некоторые говорят – я заведу интернет-банк, а меня обворуют, – поделилась Приеде, – Но мы работаем, обучаем. Люди так благодарны, что приносят собственноручно испеченные пироги, менторам. Спасибо, говорят, что помогли преодолеть этот страх. Ну и конечно, это не только обучение, но и возможность социализации".

– Конечно, мы надеялись, что результаты будут лучше, – призналась координатор проектов. К сожалению, даже некоторые города отказались от участия в обучении. А ведь деньги давал Евросоюз…

Ну и конечно, жизнь вносит свои коррективы – в школах теперь все электронное. Родители и бабушки-дедушки единственным методом могут подключиться к успехам своих чад – только онлайн. Ненавязчивое принуждение к прогрессу!