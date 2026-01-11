В воскресенье в Латвии будет преимущественно пасмурно, во многих местах продолжится снегопад, местами на западе - сильный, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Снежный покров увеличится на 2-4 сантиметра, местами на западе - на 5-7 сантиметров. Видимость в некоторых районах ухудшится, дороги на отдельных участках будут скользкими.

Ветер прогнозируется северный, северо-восточный от слабого до умеренного, на Курземском побережье - с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит -4...-9 градусов, на пару градусов теплее будет на побережье в Курземе.

В Риге в воскресенье также ожидается преимущественно облачная погода, временами будет идти снег. Ветер - северо-восточный, северный от слабого до умеренного, максимальная температура воздуха составит -5...-7 градусов.