Синоптики поделились прогнозом на воскресенье 0 389

Наша Латвия
Дата публикации: 11.01.2026
LETA
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на воскресенье

В воскресенье в Латвии будет преимущественно пасмурно, во многих местах продолжится снегопад, местами на западе - сильный, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Снежный покров увеличится на 2-4 сантиметра, местами на западе - на 5-7 сантиметров. Видимость в некоторых районах ухудшится, дороги на отдельных участках будут скользкими.

Ветер прогнозируется северный, северо-восточный от слабого до умеренного, на Курземском побережье - с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит -4...-9 градусов, на пару градусов теплее будет на побережье в Курземе.

В Риге в воскресенье также ожидается преимущественно облачная погода, временами будет идти снег. Ветер - северо-восточный, северный от слабого до умеренного, максимальная температура воздуха составит -5...-7 градусов.

#дороги #Рига #погода #ветер #Латвия #температура
