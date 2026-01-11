В кастрюле среднего размера на среднем огне доведите бульон до слабого кипения, затем уменьшите огонь до минимума, поддерживая температуру бульона чуть ниже кипения. Важно, чтобы во время приготовления бульон был примерно той же температуры, что и рис.

В большой сковороде или жаровне разогрейте 1 столовую ложку несоленого сливочного масла на средне-сильном огне. Выложите курицу в один слой и готовьте, не помешивая, до образования хрустящей корочки и золотисто-коричневого цвета на дне, 3-4 минуты.

Переверните курицу и готовьте, не помешивая, до готовности, еще около 3 минут. Переложите на тарелку и отставьте в сторону.

В той же сковороде растопите оставшееся сливочное масло на средне-низкой температуре, затем добавьте лук-шалот и обжаривайте, пока он не станет мягким и прозрачным, около 4 минут. Добавьте чеснок и непрерывно помешивайте до появления аромата, примерно 30-60 секунд. Добавьте рис к луково-чесночной смеси, посолите и перемешайте. Продолжайте помешивать, пока рис хорошо не покроется и не начнет становиться прозрачным, 2-5 минут.

Добавьте в рисовую смесь примерно ½ стакана теплого бульона и немного вина. Часто помешивайте деревянной ложкой, пока рис полностью не впитает жидкость. Добавляйте оставшийся бульон порциями по ½ стакана, после каждого добавления добавляя немного вина и давая рису впитаться жидкости между добавлениями, пока рис не станет аль денте, примерно 25-35 минут. (Возможно, вам понадобится не вся жидкость.)

Снимите сковороду с огня и добавьте ½ стакана сыра, приготовленную курицу и перец, перемешивая. Накройте и дайте постоять 5 минут.