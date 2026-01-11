Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вкус Италии: рецепт сливочного ризотто из курицы с сыром пармезан 0 228

Люблю!
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вкус Италии: рецепт сливочного ризотто из курицы с сыром пармезан

Ризотто из курицы - это сливочное итальянское блюдо из риса с нежными кусочками курицы. Для приготовления ризотто традиционно используется рис арборио — округлый короткозернистый белый рис с высоким содержанием крахмала, хотя овсяное или ячменное ризотто можно заменить рисом карнароли или другими зерновыми.

Ингредиенты:

  • 5 чашек куриного бульона (или куриного бульона, или подсоленной воды);

  • 2 столовые ложки сливочного или оливкового масла;

  • 0,5 кг куриных грудок без костей и кожи или куриных бедер, нарезанных небольшими кусочками

  • ⅓ чашка мелко нарезанного лука-шалота или желтого лука;

  • ½ чайной ложки измельченного чеснока (примерно 1 зубчик чеснока);

  • 1 чашка риса Арборио;

  • соль по вкусу;

  • ½ стакана сухого белого вина комнатной температуры;

  • 1 чашка сыра пармезан, мелко натертого, разделенного;

  • свежемолотый черный перец по вкусу;

  • 1 лимон, нарезанный дольками.

Приготовление:

  • В кастрюле среднего размера на среднем огне доведите бульон до слабого кипения, затем уменьшите огонь до минимума, поддерживая температуру бульона чуть ниже кипения. Важно, чтобы во время приготовления бульон был примерно той же температуры, что и рис.

  • В большой сковороде или жаровне разогрейте 1 столовую ложку несоленого сливочного масла на средне-сильном огне. Выложите курицу в один слой и готовьте, не помешивая, до образования хрустящей корочки и золотисто-коричневого цвета на дне, 3-4 минуты.

  • Переверните курицу и готовьте, не помешивая, до готовности, еще около 3 минут. Переложите на тарелку и отставьте в сторону.

  • В той же сковороде растопите оставшееся сливочное масло на средне-низкой температуре, затем добавьте лук-шалот и обжаривайте, пока он не станет мягким и прозрачным, около 4 минут. Добавьте чеснок и непрерывно помешивайте до появления аромата, примерно 30-60 секунд. Добавьте рис к луково-чесночной смеси, посолите и перемешайте. Продолжайте помешивать, пока рис хорошо не покроется и не начнет становиться прозрачным, 2-5 минут.

  • Добавьте в рисовую смесь примерно ½ стакана теплого бульона и немного вина. Часто помешивайте деревянной ложкой, пока рис полностью не впитает жидкость. Добавляйте оставшийся бульон порциями по ½ стакана, после каждого добавления добавляя немного вина и давая рису впитаться жидкости между добавлениями, пока рис не станет аль денте, примерно 25-35 минут. (Возможно, вам понадобится не вся жидкость.)

  • Снимите сковороду с огня и добавьте ½ стакана сыра, приготовленную курицу и перец, перемешивая. Накройте и дайте постоять 5 минут.

  • Украсьте дополнительным количеством сыра и несколькими щепотками черного перца. В завершение сбрызните свежевыжатым лимонным соком.

Читайте нас также:
#кулинария #курица #вино #лимон #рис #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Педиатр: в норме дети до шести лет могут болеть шесть-восемь раз в год
Изображение к статье: Простые привычки для душевного равновесия: четыре способа заботы о психике
Изображение к статье: Учёные подтвердили эффективность четырёхдневной рабочей недели
Изображение к статье: Привычка пить большое количество воды защищает от инсульта

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Уверенный в себе мужчина или нахал? 10 неочевидных различий
Люблю!
Изображение к статье: «Безумие!» Цена на электричество в Латвии за неделю выросла вдвое
Наша Латвия
Изображение к статье: Всех их похитили спецслужбы Кимов. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Назван лучший город для жизни на планете. Он в Новой Зеландии
Люблю!
Изображение к статье: В Латвии летом состоится Международный фестиваль тромбонистов
Культура &
Изображение к статье: Лютые морозы идут на Латвию - синоптики предупредили жителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Уверенный в себе мужчина или нахал? 10 неочевидных различий
Люблю!
Изображение к статье: «Безумие!» Цена на электричество в Латвии за неделю выросла вдвое
Наша Латвия
Изображение к статье: Всех их похитили спецслужбы Кимов. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео