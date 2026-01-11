Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) состоит из 47 судей. Работает там 679 человек. В прошлом году бюджет учреждения составил 655,7 млн евро. Но и наша страна, даже маленькая — не лыком шита.

Руководитель Бюро представителя Латвии в международных институтах прав человека Кристина Шлюева подготовила доклад о деятельности национальной дипломатии по отстаиванию позиции государства.

И дали все, что мне положено

ЕСПЧ — последняя инстанция, в которую могут обратиться наши люди, прошедшие все круги местного судопроизводства. Однако за последние годы Латвия все реже попадает на страсбургские радары. Так, в 2024 году государство получило для ответа 10 судебных дел — в 2021 году таковых было 21. В то же время были провозглашены приговоры по 17 делам, из коих 7 отклонили, а в 8 были констатированы одно или несколько нарушений Европейской конвенции по защите прав и свобод человека. Еще в 2 приговора Конвенцию не затронули.

«В одном приговоре в связи с этапом реформы образования 2018 года, увеличившем пропорцию латышского языка в дошкольных образовательных учреждениях, Суд частично отклонил жалобы заявителей, а в остальной части — констатировал, что нарушения Конвенции или ее протоколов не произошло.

Еще в одном приговоре Суд пришел к выводу, что для лиц, которые после 13 января 1991 года действовали в КПСС (КПЛ), Интернациональном фронте трудящихся Латвийской ССР, Объединенном совете трудовых коллективов, Организации ветеранов войны и труда, Вселатвийском комитете общественного спасения или его региональных комитетах, установленный запрет баллотироваться на выборах в Сейм не противоречил праву на свободные выборы».

Кто бы сомневался — ведь ЛР крайне щепетильно относится к работе в Страсбурге. Позицию страны отстаивает 4 специально обученных дипломата-юриста, сотрудничающих с Сеймом и прочими инстанциями. Зарплата нормальная, к примеру, вышеупомянутая К.Шлюева в 2024 году получила, согласно декларации для Службы государственных доходов, 35 233,93 евро.

А вот в абсолютном выражении денежных претензий наших истцов, налицо явное снижение. В частности, в 2024 году персоны, подававшие на «справедливое возмещение», требовали 56 900 255 евро и 31 цент, а присудили им 21 828 евро и 4 цента, т.е. 0,04% от суммы исков. Для сравнения — в 2022 году это соотношение составило 5,4%. Излишне напоминать, что произошло в Европе за это время...

Вместе против России

Если в начале высоких отношений официальной Риги и Страсбурга, первая несла очевидные репутационные потери в связи с проблемой неграждан, недопуском к выборам различных категорий лиц — то сейчас национальные представители более чем уверенно смотрят в глаза европейской юриспруденции. Так, в качестве третьей стороны Латвия участвует в деле «Украина и Нидерланды против России».

В делах «The Insider против России» и «Фонд iStories против России», выступают юридические лица, зарегистрированные в ЛР. Суд «повторно подчеркнул, что созданное в России и постепенно расширяемое регулирование «иностранных агентов» противоречит гарантированным в Конвенции правам на свободу высказываний и свободу собраний». Однако, шансов добиться репараций от путинского режима через ЕСПЧ — ноль, ибо РФ давно вышла из-под юрисдикции данной структуры, и на ее приговоры хотела плевать.

Со своей стороны, Латвия наслаждается всевозрастающим числом дел, которые вообще не посылаются ей для разбора — а отклоняются прямо с порога, при поступлении в Страсбург. Если в 2023 году таких было 192, то в 2024 — уже 333. Как с удовлетворением констатируется в документе МИД ЛР, «такой метод Суд использует в отношении дел, которые были связаны с этапом реформы образования 2018 года».

В отчете упоминаются также иски известных политиков — экс-депутата Европарламента Татьяны Жданок и депутата Рижской Думы Инны Дьери. В обоих кейсах «суд признал, что не происходило нарушение гарантированных прав», соответственно, на свободные выборы и на дошкольное обучение.

Кстати, в том, что касается перевода детсадов на латышский язык – «Суд заключил, что... в отношении первого этапа дошкольного образования, то есть, для детей в возрасте от полутора до 5 лет, что в образовательной системе Латвии не обязательно, не было принимаемым к рассмотрению по сути». Ну да, воля ваша — не нравится местный, национальный, садик — не ходите!

Имеются и прецеденты, связанные с собственностью. «В деле «Котовича и другие против Латвии» истцы утверждали, что у них необоснованно отняты имущественные права на чердачные помещения в многоквартирном доме, с признанием национальными судами незаконной приватизации спорных чердачных помещений как художественных мастерских...». Здесь ЕСПЧ принял во внимание оговорки ЛР, что положения Конвенции – «не относятся к возврату или выплате компенсаций бывшим владельцам или их наследникам национализированной, конфискованной, коллективизированной или иным образом незаконно экспроприированной во время аннексии Союза Советских Социалистических Республик собственности».

10 тысяч за просмотр полового органа

А вот самая большая компенсация — 10 000 евро — была присуждена в деле «Ханов против Латвии». Вот как описывает фабулу события, предшествовавшего данному иску, правозащитный ресурс cilvektiesibas.info:

«Профессор Рижского университета Страдиня Денис Ханов пережил нападение в 2021 году, когда он вместе со своим супругом вечером шел вдоль Кенгарагского рынка. Двое агрессивных мужчин начали оскорблять Ханова и его супруга, пнули Ханова по спине, делали замечания сексуального характера, а также пытались напасть. Ханов спрятался в киоске и держал его ручку, так как злоумышленник вместе с подельником хотел прорваться в киоск. Один из них оголился и прижал свои половые органы к стеклу двери киоска, крича, чтобы он их (двери) открыл.

Несмотря на то, что Государственная полиция приехала оперативно и действовала в соответствии с нормативными актами, однако, как пояснили Ханову полицейские, закон предусматривает, что дело об угрозе изнасилования можно начать против женщины, но нет соответствующей статьи об угрозе в адрес мужчины.

Расследуя этот инцидент, один из нападавших, которого полиции удалось идентифицировать, признался, что его действия были мотивированы неприязнью к гомосексуальным людям и он хотел заставить их больше не проявлять свою сексуальную ориентацию. Госполиция сначала возбудила уголовное дело о хулиганстве, однако... было решено его прекратить, так как не установлен состав преступления. Уже тогда решение о прекращении дела было согласовано с прокуратурой.

Сам Ханов пояснил, что полиция таким образом проигнорировала четкое и очевидное гомофобское отношение и действия. Сам подозреваемый указал, что конфликт начался из-за того, что им показался неприемлемым способ передвижения обоих мужчин. На месте уголовного процесса был начат процесс об административном правонарушении, по которому латвийские следователи посчитали, что в данном случае не было совершено преступление ненависти, а мелкое хулиганство, за что применили к нарушителю лишь штраф в размере 70 евро».

Ну а теперь справедливость – восторжествовала!