В случае американского удара по Ирану Тегеран будет считать военными целями Израиль, военные базы США и судоходство, заявил спикер иранского парламента после заявлений Трампа в поддержку иранских протестов.
Протесты в Тегеране
Иранское руководство пригрозило Израилю и США ответными военными ударами в случае американской атаки в качестве поддержки масштабного протестного движения в Иране. "В случае военного нападения со стороны США нашими законными целями станут как оккупированная территория, так и центры американских военных и судоходство", - заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в воскресенье, 11 января, в ходе чрезвычайного заседания этого органа.
Под "оккупированной территорией" Галибаф подразумевал Израиль, право на существование которого не признается иранским руководством. "Мы будем действовать, исходя из любых объективных признаков угрозы", - пригрозил иранский политик.
Израиль на фоне заявлений Ирана перешел в режим повышенной готовности, передает The Times of Israel.
Трамп поддержал иранских демонстрантов
Накануне президент США Дональд Трамп заверил в поддержке участников масштабных протестов в Иране, не утихающих уже две недели. "Иран видит (свою. - Ред.) СВОБОДУ, возможно - так, как никогда раньше. США готовы помочь!!!" - написал американский лидер в соцсети Truth Social. Каких-либо подробностей о возможных действиях Вашингтона в этой связи он не привел.
Агентство Reuters передало со ссылкой на сотрудника спецслужб США, что речь идет о "борьбе, в которой выносливость" имеет решающее значение. Оппозиция пытается усиливать давление, пока ключевые правительственные чиновники не перейдут на ее сторону или не покинут страну. Власти стремятся посеять страх, при этом не давая США повода для вмешательства, констатировал собеседник агентства.
СМИ: Вашингтон обсуждает варианты военных ударов по Ирану
Между тем газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Трампа в последние дни проинформировали о новых вариантах военных ударов по Ирану. Он всерьез рассматривает возможность выполнения своей угрозы атаковать страну за подавление протестов, написало издание. В свою очередь Wall Street Journal указывала, что американские официальные лица провели предварительные переговоры о том, как может быть осуществлен в случае необходимости удар по Ирану. Среди прочего обсуждался масштабный авиаудар по нескольким военным объектам в Иране, сообщила газета.
Протесты в Иране распространяются на все новые регионы. Несмотря на почти полное отключение интернета, демонстрации прошли в 185 городах по всей стране, пишет dpa. По данным базирующейся в США правозащитной сети HRANA, число погибших в результате массовых протестов в Иране возросло до 116 человек, более 2600 человек были задержаны.
Демонстрации не стихают две недели
Демонстрации в Иране начались 28 декабря 2025 года. В тот день владельцы магазинов в Тегеране закрыли торговые точки в знак протеста против ухудшения экономической ситуации. Позднее к акциям присоединились жители других крупных городов.
30 декабря появились сообщения о первых столкновениях протестующих с полицией и о том, что силовики применили слезоточивый газ. Вскоре акции переросли в политические, часть участников скандировала лозунг, который мог относиться к духовному лидеру Ирана Али Хаменеи: "Смерть диктатору". Участники акций требуют смены политического режима и прихода к власти Резы Пехлеви — сына свергнутого в 1979 году шаха
Трамп предупредил 2 января, что США вмешаются, если иранские силовики будут стрелять по мирным протестующим, выступающим против тяжелой экономической ситуации и высокой инфляции. В последние дни сообщается о беспорядках. Мэр Тегерана Алиреза Закани заявил, что в ходе акций протеста в ночь на 9 января было подожжено более 50 банков и несколько госучреждений, огнем уничтожены свыше 30 мечетей.
