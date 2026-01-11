В случае американского удара по Ирану Тегеран будет считать военными целями Израиль, военные базы США и судоходство, заявил спикер иранского парламента после заявлений Трампа в поддержку иранских протестов.

Протесты в Тегеране

Иранское руководство пригрозило Израилю и США ответными военными ударами в случае американской атаки в качестве поддержки масштабного протестного движения в Иране. "В случае военного нападения со стороны США нашими законными целями станут как оккупированная территория, так и центры американских военных и судоходство", - заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в воскресенье, 11 января, в ходе чрезвычайного заседания этого органа.

Под "оккупированной территорией" Галибаф подразумевал Израиль, право на существование которого не признается иранским руководством. "Мы будем действовать, исходя из любых объективных признаков угрозы", - пригрозил иранский политик.

Израиль на фоне заявлений Ирана перешел в режим повышенной готовности, передает The Times of Israel.

Трамп поддержал иранских демонстрантов

Накануне президент США Дональд Трамп заверил в поддержке участников масштабных протестов в Иране, не утихающих уже две недели. "Иран видит (свою. - Ред.) СВОБОДУ, возможно - так, как никогда раньше. США готовы помочь!!!" - написал американский лидер в соцсети Truth Social. Каких-либо подробностей о возможных действиях Вашингтона в этой связи он не привел.

Агентство Reuters передало со ссылкой на сотрудника спецслужб США, что речь идет о "борьбе, в которой выносливость" имеет решающее значение. Оппозиция пытается усиливать давление, пока ключевые правительственные чиновники не перейдут на ее сторону или не покинут страну. ⁠Власти стремятся посеять страх, при этом не давая США ‍повода для вмешательства, констатировал собеседник агентства.

СМИ: Вашингтон обсуждает варианты военных ударов по Ирану

Между тем газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Трампа в последние дни проинформировали о новых вариантах военных ударов по Ирану. Он всерьез рассматривает возможность выполнения своей угрозы атаковать страну за подавление протестов, написало издание. В свою очередь Wall Street Journal указывала, что американские официальные лица провели предварительные переговоры о том, как может быть осуществлен ​​в случае необходимости удар по Ирану. Среди прочего обсуждался масштабный авиаудар по нескольким военным объектам в Иране, сообщила газета.

Протесты в Иране распространяются на все новые регионы. Несмотря на почти полное отключение интернета, демонстрации прошли в 185 городах по всей стране, пишет dpa. По данным базирующейся в США правозащитной сети HRANA, число погибших в результате массовых протестов в Иране возросло до 116 человек, более 2600 человек были задержаны.

Демонстрации не стихают две недели

Демонстрации в Иране начались 28 декабря 2025 года. В тот день владельцы магазинов в Тегеране закрыли торговые точки в знак протеста против ухудшения экономической ситуации. Позднее к акциям присоединились жители других крупных городов.

30 декабря появились сообщения о первых столкновениях протестующих с полицией и о том, что силовики применили слезоточивый газ. Вскоре акции переросли в политические, часть участников скандировала лозунг, который мог относиться к духовному лидеру Ирана Али Хаменеи: "Смерть диктатору". Участники акций требуют смены политического режима и прихода к власти Резы Пехлеви — сына свергнутого в 1979 году шаха

Трамп предупредил 2 января, что США вмешаются, если иранские силовики будут стрелять по мирным протестующим, выступающим против тяжелой экономической ситуации и высокой инфляции. В последние дни сообщается о беспорядках. Мэр Тегерана Алиреза Закани заявил, что в ходе акций протеста в ночь на 9 января было подожжено более 50 банков и несколько госучреждений, огнем уничтожены свыше 30 мечетей.