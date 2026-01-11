Под песками Сахары правда залегают огромные запасы пресной воды. Главные водные ресурсы Сахары сосредоточены в нескольких огромных подземных резервуарах. Самые крупные из них — Северо-Западная Сахарская водоносная система, на которую опирается Алжир, и трансграничный Нубийский песчаниковый водоносный горизонт.

Эти ресурсы на самом деле не являются недавним открытием. Местные с глубокой древности использовали их, применяя для добычи основы физики. Основной технологией, используемой здесь веками, является фоггара.

Этот метод позволяет добывать воду без использования механических насосов. Система работает по принципу самотека: под землей от источника (например, склона плато, где близко залегает водоносный горизонт) роется тоннель с очень небольшим уклоном в сторону оазиса. Вода из водоносного слоя просачивается в тоннель и течет прямо в оазис. Через равные промежутки на поверхность выводятся вертикальные шахты для вентиляции и обслуживания.

Когда вода достигает оазиса, она распределяется по полям через специальную систему разделения, называемую касрия, в соответствии с исторически сложившимися правами пользователей. Сегодня, несмотря на развитие технологий, около 800 таких систем все еще функционируют в Алжире.

Так вот, Северо-Западная Сахарская водоносная система по-настоящему огромна. По площади она занимает 1 млн кв. км, а объем и вовсе до конца не изучен. Залегает она на территории Алжира, а также Туниса и Ливии. Вода там накопилась в те эпохи, когда климат в Сахаре был намного влажнее (да, и такое было, просто тысячи лет назад). Из всех водоносных систем Сахары эта — самая используемая в хозяйстве на данный момент.

Нубийский песчаниковый водоносный горизонт же по площади вдвое больше своего сахарского соседа — около 2 млн кв. км. Объем воды (по разным оценкам) варьируется от 150 000 до 370 000 куб. км. Для сравнения: в Байкале всего 23,6 тысяч куб. км воды. То есть объёмы невообразимые. Поскольку этот бассейн лежит на территории Египта, Ливии, Чада и Судана, по-прежнему существует неразрешённый спор об использовании воды. Пока что активной разработки не ведётся, и эта вода является стратегическим резервом для стран-владельцев. Этот водный вопрос, как и многие другие в мире, требует заключения международных договоров.

Теоретически объемы воды огромны и могут обеспечить потребности всей Африки на столетия вперёд. Ливийский проект времён Каддафи «Великая рукотворная река», который должен был брать воду из Нубийского водоносного горизонта, доказывает техническую возможность этого замысла.

Однако ключевые вопросы о технической реализации проекта и политической стабильности стран-участниц всё ещё не решены.