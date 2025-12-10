Baltijas balss logotype
Американский лингвист совершил удивительные открытия благодаря дикарям с Амазонки 0 350

Техно
Дата публикации: 10.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мистера Эверетта приняли в племенах с должным уважением.

Мистера Эверетта приняли в племенах с должным уважением.

Язык — это не просто инструмент для передачи мыслей, а активная сила.

Невероятное языковое разнообразие мира формирует наше восприятие, мышление и саму реальность вокруг нас.

Калеб Эверетт — профессор антропологии и психологии Университета Майами.

4540-01.kaleb-everett.png

Сын лингвистов Дэниела Эверетта и Керен Эверетт. Детские годы провел с ними в тропических лесах Амазонки, где его родители работали миссионерами и лингвистами с народом пираха.

caleb.png

На примерах из своих полевых исследований с индейскими народами Амазонии и данных сотен других языков мира, он доказывает, что язык — это не просто инструмент для передачи мыслей, а активная сила, которая приводит к различному мышлению, восприятию окружающей действительности и положения человека в мире.

Эверетт специально отходит от восприятия «общепринятого» восприятия реальности, окружающего мира и социальной модели взаимоотношений людей из WEIRD-сообщества (жители западных, образованных, индустриальных, богатых, демократических стран — Western Educated Industrialized Rich Democratic). Поэтому, например, Эверетт с воодушевлением описывает уникальное восприятие межродственных взаимоотношений в племенах каритиана, в котором в зависимости от пола и возраста есть различные названия для братьев, сестер, мамы, папы, дяди и др., и лишь вскользь упоминает — что-то похожее есть в японском языке.

Эверетт анализирует только три времени в английском языке (прошлое, настоящее и будущее) и сравнивает его с восприятием времени в других племенных сообществах, где может не быть будущего или прошедшего времени или может появляться четвертое время (особенно забавными кажутся его попытки проанализировать прошлое длительное время на примере утверждения, что в английском языке прошлое время выражается одним единственным способом).

#язык #культура #исследования
