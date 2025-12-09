Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Складному iPhone предсказали провал 0 107

Техно
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Складному iPhone предсказали провал
ФОТО: Unsplash

Складной iPhone может провалиться в Китае из-за eSIM.

Складному смартфону Apple будет сложно стать популярным на ряде рынков из-за его особенностей. Об этом сообщает профильное издание MacRumors.

Журналисты сослались на отчет известного инсайдера под ником Instant Digital, который предсказал, что iPhone Fold не будет поддерживать физические сим-карты — только eSIM. Специалист отметил, что по конструкции складной аппарат будет похож на iPhone Air, который также работает только с eSIM. В этой связи iPhone Fold может провалиться в Китае.

Авторы MacRumors объяснили, что в Китае технология eSIM не является настолько популярной, как в США, Европе и других странах мира. Это объясняют и местной спецификой: местные жители привыкли использовать сим-карту в нескольких смартфонах, меняя их. Также в Китае сильно развита культура перепродажи телефонов. Поэтому даже самые новые и продвинутые смартфоны — например, складной Huawei Mate X7 — имеют слот под физические сим-карты.

Журналисты напомнили, что осенью в регионе вышел в продажу iPhone Air, который работает исключительно с eSIM. Девайс поддерживает до двух сотовых тарифов, однако для их активации все равно нужно посещение салона связи. Специалисты MacRumors пришли к выводу, что iPhone Fold, который должен выйти в 2026 году, может провалиться на рынке, как и ультратонкий iPhone Air.

Читайте нас также:
#apple #технологии #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Китайские производители смартфонов поиздевались над Apple
Изображение к статье: Все iPhone подешевели в одной стране
Изображение к статье: Обман? В роботе Tesla обнаружили человека
Изображение к статье: Экспериментальный реактор - национальная гордость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пытаться достичь мира в Украине без участия Европы — «нереалистично», - Папа Римский
В мире
Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Реактивное топливо поможет улететь самым достойным. Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (10-14 декабря)
Наша Латвия
Изображение к статье: С юго-запада в Латвии приближаются атмосферные фронты
Наша Латвия
Изображение к статье: Пытаться достичь мира в Украине без участия Европы — «нереалистично», - Папа Римский
В мире
Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео