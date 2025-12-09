Baltijas balss logotype
Межпланетный зонд НАСА за 48 лет улетел от Земли на 1 световой день 0 217

Техно
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Инопланетяне смогут изучить американские технологии времен Картера.

Инопланетяне смогут изучить американские технологии времен Картера.

Это обстоятельство требует высокой автономности и живучести космических аппаратов.

Будучи абсолютным действующим рекордсменом-долгожителем, зонд НАСА «Вояджер-1», запущенный в далеком 1977 году, приближается к знаменательному историческому рубежу — всего через год он достигнет расстояния одного светового дня от Земли, что соответствует примерно 23,5 млрд. км. Тогда, чтобы достичь приемных антенн зонда, радиосигналу из Центра управления полетом НАСА потребуется 24 часа.

Зонды «Вояджер-1» и «Вояджер-2» предназначались для облета Юпитера и Сатурна. Помимо этого, они должны были выполнить уникальный маневр — используя гравитацию этих планет, выйти за пределы Солнечной системы.

Гигантские расстояния являются проблемой при управлении космическими аппаратами — даже при скорости света радиосигналы управления идут с большой задержкой. К примеру, до участников лунных миссий НАСА, находившихся на расстоянии всего 363000 км от Земли, они доходили за 1,3 сек. До Юпитера это время увеличивается до 52 минут, а до Плутона — до 6,8 часов.

Это обстоятельство требует высокой автономности и живучести космических аппаратов, участвующих в изучении дальнего космоса, поскольку управление ими в онлайн-режиме попросту невозможно.

Несмотря на столь огромные расстояния, «Вояджеры» по-прежнему находятся на связи с Центром управления полетами благодаря системе слежения НАСА Deep Space Network. Новая реальность, с которой придется столкнуться специалистам центра уже через год, состоит в том, что для подтверждения любых команд зондами им потребуется уже двое суток.

#космос #технологии #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
