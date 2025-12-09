Baltijas balss logotype
Хорошие новости из Антарктиды - озоновая дыра затягивается 1 119

Техно
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Жители ледового континента могут гулять на свежем воздухе без вреда для здоровья.

Жители ледового континента могут гулять на свежем воздухе без вреда для здоровья.

Стратосферный барьер, который защищает жизнь на Земле от ультрафиолетового излучения, начал восстанавливаться.

Европейские космические исследователи сообщают, что в этом году озоновая дыра над Антарктикой оказалась самой маленькой и кратковременной с 2019 года. Они охарактеризовали это как "обнадеживающий сигнал" восстановления озонового слоя. По данным Службы мониторинга атмосферы "Коперник" (CAMS), в сентябре озоновая дыра достигла своего максимума – 21 млн кв. км над южным полушарием.

Это значительно меньше показателя 2023 года, когда она достигала 26 млн кв. км, и дыра закрылась раньше обычного, уже в понедельник. Таким образом, это второй год подряд, когда озоновая дыра остается относительно небольшой, после серии более крупных и длительных разрывов, наблюдавшихся с 2020 по 2023 годы.

2317376.jpg

Озоновый слой, стратосферный барьер, который защищает жизнь на Земле от ультрафиолетового излучения, был поврежден из-за человеческой деятельности и загрязнения. Однако после постепенного отказа от озоноразрушающих веществ в рамках Монреальского протокола 1987 года и последующих поправок слой начал восстанавливаться.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Climate Change в прошлом году, предпринятые меры оказались эффективными: выбросы озоноразрушающих газов удалось ограничить, и их воздействие на потепление достигло пика на пять лет раньше, чем ожидалось. По прогнозам Всемирной метеорологической организации, благодаря запрету озоновый слой над Антарктикой, где он наиболее истончен, сможет восстановиться до уровня 1980 года примерно к 2066 году.

Ученые продолжают изучать причины особенно больших и устойчивых озоновых дыр в период с 2020 по 2023 год. Они предполагают, что извержение вулкана Хунга-Тонга в 2022 году, которое выбросило в стратосферу пепел и водяной пар, могло сыграть значительную роль в формировании крупной озоновой дыры в 2023 году.

Представители CAMS отметили, что такие крупные дыры в последние годы показывают: без международных соглашений о поэтапном сокращении использования озоноразрушающих веществ уровень истощения стратосферного озона мог бы достичь "катастрофических масштабов".

#экология #Антарктида #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    9-го декабря

    Дыра, которой не было. Тот кто верит в подобный бред про дыры на небе, у того дыра в голове.

    3
    1

