Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Европа расследует, как Google использует данные для нужд ИИ 0 110

Техно
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Европа расследует, как Google использует данные для нужд ИИ
ФОТО: Unsplash

Европейская комиссия (ЕК) начала расследование в отношении интернет-технологической компании "Google" о том, как она использует онлайн-контент в результатах поиска, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта, а также загруженные на платформу "YouTube" видео для обучения ИИ-моделей, пишет LETA со ссылкой на DPA.

В рамках расследования будет оценено, нарушает ли "Google" правила конкуренции Европейского союза, не обеспечивая надлежащую компенсацию издателям контента или не предлагая им возможности отказаться от использования их материалов в ИИ-сводках без потери доступа к поисковой системе "Google", указала ЕК.

"Действительно, многие издатели зависят от поисковика 'Google' для привлечения пользователей и не хотят рисковать потерять к нему доступ", — пояснила комиссия.

Кроме того, ЕК расследует, использует ли "Google" загруженные на платформу "YouTube" видео для обучения генеративных моделей искусственного интеллекта без предоставления авторам соответствующей компенсации или возможности отказаться от использования их видео.

Читайте нас также:
#искусственный интеллект #google #youtube #Европейская комиссия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Китайские производители смартфонов поиздевались над Apple
Изображение к статье: Все iPhone подешевели в одной стране
Изображение к статье: Обман? В роботе Tesla обнаружили человека
Изображение к статье: Экспериментальный реактор - национальная гордость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пытаться достичь мира в Украине без участия Европы — «нереалистично», - Папа Римский
В мире
Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Реактивное топливо поможет улететь самым достойным. Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (10-14 декабря)
Наша Латвия
Изображение к статье: С юго-запада в Латвии приближаются атмосферные фронты
Наша Латвия
Изображение к статье: Пытаться достичь мира в Украине без участия Европы — «нереалистично», - Папа Римский
В мире
Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео