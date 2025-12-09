Европейская комиссия (ЕК) начала расследование в отношении интернет-технологической компании "Google" о том, как она использует онлайн-контент в результатах поиска, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта, а также загруженные на платформу "YouTube" видео для обучения ИИ-моделей, пишет LETA со ссылкой на DPA.

В рамках расследования будет оценено, нарушает ли "Google" правила конкуренции Европейского союза, не обеспечивая надлежащую компенсацию издателям контента или не предлагая им возможности отказаться от использования их материалов в ИИ-сводках без потери доступа к поисковой системе "Google", указала ЕК.

"Действительно, многие издатели зависят от поисковика 'Google' для привлечения пользователей и не хотят рисковать потерять к нему доступ", — пояснила комиссия.

Кроме того, ЕК расследует, использует ли "Google" загруженные на платформу "YouTube" видео для обучения генеративных моделей искусственного интеллекта без предоставления авторам соответствующей компенсации или возможности отказаться от использования их видео.