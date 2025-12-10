Baltijas balss logotype
В «Инженерном арсенале» в Даугавпилсе будет работать резиденция Деда Мороза

Люблю!
Дата публикации: 10.12.2025
LETA
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Во дворе Даугавпилсского центра техники и индустриального дизайна «Инженерный арсенал» откроется резиденция Санта-Клауса.

Резиденция Санта-Клауса будет открыта для посетителей 13 декабря с 12:00. Во дворе центра также можно будет попробовать тёплые закуски и напитки. В 14:00 и 15:00 юные посетители смогут изготовить ёлочные украшения и игрушки своими руками на тематических мастер-классах.

В 15:30 Санта-Клаус прибудет в резиденцию, а в 16:00 вместе с ним во дворе «Инженерного арсенала» зажгут новогоднюю ёлку. Позже, в 16:30, все желающие смогут заглянуть в дом Санта-Клауса, а в 18:00 состоится прощальный вечер, так как Санта-Клаус отправится в путь.

Санта-Клаус также приедет в свою резиденцию 20 и 27 декабря с 12:00 до 17:00, когда у детей вновь будет возможность поучаствовать в творческих мастер-классах, а также встретиться с Сантой, пообщаться с ним и отправить свое письмо на рождественскую почту.

Резиденция Санты во дворе «Инженерного арсенала» будет открыта для посетителей с 13 декабря, в часы работы центра с 12:00 до 19:00. Центр и его двор будут закрыты с 29 декабря по 1 января, но при благоприятных погодных условиях резиденция будет доступна и в начале января.

Даугавпилсский центр техники и индустриального дизайна «Инженерный арсенал» — техническая, дизайнерская и культурная платформа в исторической Даугавпилсской крепости, где расположена крупнейшая в Латгалии выставка ретро-технологий и промышленного дизайна.

Центр был построен в 1840–1845 годах и является последним из нескольких крупных зданий, спроектированных архитектором Александром Штаубертом в Даугавпилсской крепости.

589.jpg

Оставить комментарий

Видео