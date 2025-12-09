Если после выходных с семьей у вас сжата челюсть и раскалывается голова, спешим вас успокоить: так часто бывает даже с теми, кто находится в хороших отношениях с родней.

Семья — это твои самые близкие люди. Однако будем честны: зачастую встречи с родственниками отнимают очень много сил.

Конечно, если вы в плохих отношениях с родней, то даже час в такой компании может показаться вечностью. Но почему от семейных посиделок устаешь, даже если очень любишь своих родственников? На то есть несколько причин.

Почему это так тяжело

Большая семья — это сложный механизм, каждый человек в котором имеет свои особенности, свои повадки и ценности. И когда ты приезжаешь на семейные праздники, приходится держать в голове всю эту информацию, грамотно выстраивать свое поведение.

Есть еще одна причина, из-за которой выходные с родней могут истощать вас.

«Совместное времяпрепровождение с большой семьей, по сути, вынуждает взрослых возвращаться к старым семейным ролям, одновременно сохраняя свою нынешнюю взрослую идентичность», — объясняет лицензированный семейный психотерапевт Эрин Паш.

Допустим, вы сами растите детей, но для своих родителей вы остаетесь дочерью или сыном. Вы можете быть руководителем крупной компании, но для вашей бабушки вы все еще любимый внук. Необходимость сочетать такие разные роли — непростой вызов для нашей психики.

Кроме того, в семейных системах часто присутствуют застарелые ссоры и обиды, которые могут усложнять взаимодействие.

Родственники часто ведут друг с другом не слишком тактично. Это тоже создает напряжение.

Конфликты поколений, разногласия по поводу политики, религии и взглядов на жизнь в целом могут усугубить ситуацию. И вот обычный семейный праздник превращается в сущий кошмар.

Тревожные симптомы

Иногда время с родней изматывает так сильно, что организм начинает подавать сигналы о выгорании.

Например, стоит обратить внимание, если после посиделок вы еще некоторое время страдаете от сильного чувства раздражения. Если вам приходится подолгу приходить в себя после семейных встреч — это тоже повод задуматься. Другой распространенный симптом — необъяснимое чувство вины или досады.

«Еще один признак — руминация, когда вы слышите, как прокручиваете в голове диалоги или беспокоитесь о том, что может быть сказано дальше», — отмечает клинический психолог и писательница Дженни Йип.

Специалисты выделяют и некоторые телесные признаки, что вы истощены после семейных выходных. Например, если у вас сжимаются челюсти, появились проблемы с пищеварением, голова стала болеть, а сон испортился, пишет издание Huffpost.

Что делать

В ваших силах не отказываться от семейных встреч и при этом делать все для собственного благополучия. Вот несколько советов, которые помогут вам.