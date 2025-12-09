Казалось бы, мгновенная сердечная смерть возможна в тех случаях, когда человек долго болел или у него были серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой. Однако все не так просто, говорят кардиологи.

Некоторые до сих пор ошибочно полагают, что больное сердце — это история только про пожилых людей. Однако патологии сердечно-сосудистой системы продолжают стремительно молодеть, врачи спасают от инфарктов и инсультов студентов, школьников и даже совсем маленьких детей.

Существуют также и другие болезни сердца, которые в большинстве случаев протекают незаметно. Когда же появляются первые тревожные звоночки, то мы склонны не обращать на них внимания: одышка проходит, если полежать, а кашель не мешает работать и заниматься привычными делами.

Казалось бы, человек совершенно здоров, вчера работал и занимался спортом, а сегодня у него вдруг остановилось сердце. Однако практика показывает: никакого «вдруг» в медицине практически не бывает. Организм всегда пытается предупредить об опасности.

Эксперт - Любовь Лифанова, кардиолог

Отсюда можно сделать вывод, что совершенно здоровый человек не может умереть от внезапной остановки сердца (мы не берем в расчет шоковые ситуации, медицинские аномалии, те самые единичные случаи, которые связаны с редчайшими патологиями или вовсе необъяснимы).

«Та самая внезапная остановка может возникнуть из-за скрытой патологии сердца. К примеру, ишемическая болезнь сердца часто протекает бессимптомно, человек узнает о диагнозе, когда уже находится в критическом состоянии», — говорит Любовь Лифанова.

Еще одна распространенная проблема — это аритмия. Диагноз может никак не заявлять о себе до фатального приступа, то есть человек даже не догадывается о том, что ему нужна помощь кардиолога, медикаментозная терапия или даже операция.

Помните о том, что некоторые заболевания сердца передаются по наследству. Например, семейная гиперхолестеринемия имеет определенный тип наследования. Однако в большинстве случаев генетика влияет на предрасположенность, но не определяет будущее, говорит кардиолог.

Вы можете не столкнуться с патологией, которая была у вашей бабушки или мамы, если будете правильно питаться, откажетесь от вредных привычек и в целом начнете придерживаться здорового образа жизни.

Как понять, что сердце в опасности

Ученые из Гетеборгского университета в Швеции ранее провели исследование, в котором изучали синдром внезапной сердечной смерти. Как оказалось, 33% участников, у которых случилась внезапная остановка сердца, за полтора года до смерти обращались за медицинской помощью.

Чаще всего люди жаловались на следующие симптомы:

обморок (он становился причиной госпитализации);

судороги (тоже частая причина обращений к врачу);

учащенное сердцебиение;

тошнота;

рвота;

признаки инфекционных заболеваний (например, повышение температуры).

Вас также должны насторожить постоянная одышка, боль в груди, сильная слабость и чувство страха, которое взялось словно из ниоткуда, — все это веские причины для того, чтобы срочно обратиться к врачу.