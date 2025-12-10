Спецпосланники президента США Дональда Трампа дали президенту Украины Владимиру Зеленскому всего несколько дней на ответ по предложенному Вашингтоном мирному плану, сообщил во вторник британский журнал Financial Times, пишет ЛЕТА со ссылкой на Meduza.

Украинский лидер рассказал европейским союзникам, что в телефонном разговоре 6 декабря советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер настаивали на скорейшем решении по так называемому мирному плану. Об этом изданию сообщили осведомлённые источники.

По словам одного из них, Трамп надеется заключить соглашение до Рождества. Meduza указывает, что, вероятно, речь идёт о 25 декабря.

Как отмечает издание, американский мирный план предусматривает, что в обмен на неясные гарантии безопасности со стороны США Украина должна согласиться на передачу территорий России.

Ранее интернет-издание Axios, ссылаясь на источники, сообщало, что в ходе недавних переговоров США пытались добиться от Зеленского немедленного согласия на передачу России всего Донбасса.

Украинские власти неоднократно заявляли, что не рассматривают возможность отказа от каких-либо территорий в пользу России.

По данным Financial Times, Зеленский ответил спецпосланникам Трампа, что ему нужно время для консультаций с другими европейскими союзниками, прежде чем отвечать на предложение Вашингтона. Киев опасается, что в случае принятия США решения о мирном плане без участия Европы это может поставить под угрозу единство Запада.

Один из западных чиновников заявил изданию, что Украина оказалась зажата между территориальными требованиями, которые она не может принять, и требованиями США, которые не может отвергнуть.

Официально Зеленский заявил о «долгом и содержательном» разговоре с Уиткоффом и Кушнером. В свою очередь, Трамп сообщил, что Зеленский якобы не готов подписать американский план завершения начатой Россией войны. По словам Трампа, он немного разочарован, потому что украинский лидер якобы ещё не ознакомился с предложением Вашингтона.

После разговора с американскими посланниками Зеленский встретился в Лондоне с лидерами Великобритании, Франции и Германии, чтобы выработать общую позицию по плану Трампа.

После переговоров он уточнил, что американский план был сокращён с 28 до 20 пунктов, из него исключили откровенно «антииукраинские» предложения. Зеленский также сообщил, что Европа и Украина готовят собственную версию мирного плана.

Украинские чиновники в беседе с журналистами указали, что, по их мнению, Вашингтон оказывает на Киев больше давления, чем на Москву.