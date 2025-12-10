Baltijas balss logotype
Кофе каждый день: плюсы и минусы для здоровья 0 334

Люблю!
Дата публикации: 10.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кофе каждый день: плюсы и минусы для здоровья

Регулярное употребление кофе может приносить пользу организму, улучшать концентрацию и настроение, но у этого напитка есть и свои риски. Диетологи и врачи рассказывают, как пить кофе безопасно и получать от него максимум пользы.

Польза кофе для организма

1. Улучшает концентрацию и бодрость

Кофеин блокирует аденозин — вещество мозга, которое регулирует сон. Это повышает бдительность и остроту ума, а исследования показывают, что кофе может улучшать работу мозга и настроение.

2. Снижает риск хронических заболеваний

Регулярное употребление кофе связано с меньшей вероятностью развития диабета 2 типа, болезни Паркинсона, а также некоторых видов рака печени и толстой кишки.

3. Польза для сердца

Умеренное потребление кофе может снижать риск инсульта и сердечной недостаточности, несмотря на опасения по поводу кофеина и давления.

4. Стимулирует сжигание жира

Кофеин в 2–4 чашках кофе может ускорять метаболизм и помогать с окислением жиров во время кардиотренировок.

5. Может продлевать жизнь

Исследования показывают, что любители кофе часто живут дольше. Даже кофе без кофеина демонстрирует часть этих эффектов, что говорит о пользе напитка не только из-за кофеина.

Возможные минусы ежедневного кофе

1. Повышенная тревожность

Кофеин может усиливать нервозность и беспокойство, особенно у людей, склонных к тревожности.

2. Проблемы с пищеварением

У некоторых людей кофе раздражает слизистую желудка, вызывает изжогу или лёгкое слабительное действие.

3. Нарушение сна

Кофеин сохраняется в организме около 10 часов, поэтому его употребление после полудня может мешать засыпанию.

4. Симптомы отмены

Организм может привыкнуть к кофе, и пропуск 1–2 дней вызовет головные боли, усталость или раздражительность.

5. Скрытые калории и сахар

Кофе из кофеен часто содержит сиропы, сливки и подсластители, что увеличивает калорийность и может повышать риск диабета 2 типа.

Сколько кофе можно пить безопасно

Здоровым взрослым можно пить до 400 мг кофеина в день (3–4 чашки). Беременным женщинам рекомендуется не превышать 200 мг.

Советы, чтобы кофе приносил пользу

  • Сократите или исключите сахар, сиропы и взбитые сливки.

  • Выбирайте растительное молоко вместо цельного.

  • Рассмотрите кофе без кофеина для снижения побочных эффектов.

  • Пейте кофе утром, чтобы не мешать сну.

  • Не забывайте пить воду, так как кофе обладает мягким мочегонным эффектом.

источник: 1001sovet

#диета #напитки #сон #кофе #исследования #метаболизм #здоровье
