Регулярное употребление кофе может приносить пользу организму, улучшать концентрацию и настроение, но у этого напитка есть и свои риски. Диетологи и врачи рассказывают, как пить кофе безопасно и получать от него максимум пользы.

Польза кофе для организма

1. Улучшает концентрацию и бодрость

Кофеин блокирует аденозин — вещество мозга, которое регулирует сон. Это повышает бдительность и остроту ума, а исследования показывают, что кофе может улучшать работу мозга и настроение.

2. Снижает риск хронических заболеваний

Регулярное употребление кофе связано с меньшей вероятностью развития диабета 2 типа, болезни Паркинсона, а также некоторых видов рака печени и толстой кишки.

3. Польза для сердца

Умеренное потребление кофе может снижать риск инсульта и сердечной недостаточности, несмотря на опасения по поводу кофеина и давления.

4. Стимулирует сжигание жира

Кофеин в 2–4 чашках кофе может ускорять метаболизм и помогать с окислением жиров во время кардиотренировок.

5. Может продлевать жизнь

Исследования показывают, что любители кофе часто живут дольше. Даже кофе без кофеина демонстрирует часть этих эффектов, что говорит о пользе напитка не только из-за кофеина.

Возможные минусы ежедневного кофе

1. Повышенная тревожность

Кофеин может усиливать нервозность и беспокойство, особенно у людей, склонных к тревожности.

2. Проблемы с пищеварением

У некоторых людей кофе раздражает слизистую желудка, вызывает изжогу или лёгкое слабительное действие.

3. Нарушение сна

Кофеин сохраняется в организме около 10 часов, поэтому его употребление после полудня может мешать засыпанию.

4. Симптомы отмены

Организм может привыкнуть к кофе, и пропуск 1–2 дней вызовет головные боли, усталость или раздражительность.

5. Скрытые калории и сахар

Кофе из кофеен часто содержит сиропы, сливки и подсластители, что увеличивает калорийность и может повышать риск диабета 2 типа.

Сколько кофе можно пить безопасно

Здоровым взрослым можно пить до 400 мг кофеина в день (3–4 чашки). Беременным женщинам рекомендуется не превышать 200 мг.

Советы, чтобы кофе приносил пользу

Сократите или исключите сахар, сиропы и взбитые сливки.

Выбирайте растительное молоко вместо цельного.

Рассмотрите кофе без кофеина для снижения побочных эффектов.

Пейте кофе утром, чтобы не мешать сну.

Не забывайте пить воду, так как кофе обладает мягким мочегонным эффектом.

источник: 1001sovet