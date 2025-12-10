Регулярное употребление кофе может приносить пользу организму, улучшать концентрацию и настроение, но у этого напитка есть и свои риски. Диетологи и врачи рассказывают, как пить кофе безопасно и получать от него максимум пользы.
Польза кофе для организма
1. Улучшает концентрацию и бодрость
Кофеин блокирует аденозин — вещество мозга, которое регулирует сон. Это повышает бдительность и остроту ума, а исследования показывают, что кофе может улучшать работу мозга и настроение.
2. Снижает риск хронических заболеваний
Регулярное употребление кофе связано с меньшей вероятностью развития диабета 2 типа, болезни Паркинсона, а также некоторых видов рака печени и толстой кишки.
3. Польза для сердца
Умеренное потребление кофе может снижать риск инсульта и сердечной недостаточности, несмотря на опасения по поводу кофеина и давления.
4. Стимулирует сжигание жира
Кофеин в 2–4 чашках кофе может ускорять метаболизм и помогать с окислением жиров во время кардиотренировок.
5. Может продлевать жизнь
Исследования показывают, что любители кофе часто живут дольше. Даже кофе без кофеина демонстрирует часть этих эффектов, что говорит о пользе напитка не только из-за кофеина.
Возможные минусы ежедневного кофе
1. Повышенная тревожность
Кофеин может усиливать нервозность и беспокойство, особенно у людей, склонных к тревожности.
2. Проблемы с пищеварением
У некоторых людей кофе раздражает слизистую желудка, вызывает изжогу или лёгкое слабительное действие.
3. Нарушение сна
Кофеин сохраняется в организме около 10 часов, поэтому его употребление после полудня может мешать засыпанию.
4. Симптомы отмены
Организм может привыкнуть к кофе, и пропуск 1–2 дней вызовет головные боли, усталость или раздражительность.
5. Скрытые калории и сахар
Кофе из кофеен часто содержит сиропы, сливки и подсластители, что увеличивает калорийность и может повышать риск диабета 2 типа.
Сколько кофе можно пить безопасно
Здоровым взрослым можно пить до 400 мг кофеина в день (3–4 чашки). Беременным женщинам рекомендуется не превышать 200 мг.
Советы, чтобы кофе приносил пользу
-
Сократите или исключите сахар, сиропы и взбитые сливки.
-
Выбирайте растительное молоко вместо цельного.
-
Рассмотрите кофе без кофеина для снижения побочных эффектов.
-
Пейте кофе утром, чтобы не мешать сну.
-
Не забывайте пить воду, так как кофе обладает мягким мочегонным эффектом.
источник: 1001sovet
Оставить комментарий