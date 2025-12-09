Список лучшего эротического кино XXI века составило издание IndieWire. Всего в него вошли 53 картины. Авторы отмечают, что «немногие кинематографические моменты могут впечататься в психику зрителя лучше, чем хорошая сексуальная сцена». По их словам, они могут шокировать, возбудить или просто запечатлеть человеческую красоту так, как это может сделать только кино.