Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Горячее кино: 8 эротических фильмов для просмотра вдвоем 0 525

Люблю!
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кадр из фильма "Секретарша"

Кадр из фильма "Секретарша"

Список лучшего эротического кино XXI века составило издание IndieWire. Всего в него вошли 53 картины. Авторы отмечают, что «немногие кинематографические моменты могут впечататься в психику зрителя лучше, чем хорошая сексуальная сцена». По их словам, они могут шокировать, возбудить или просто запечатлеть человеческую красоту так, как это может сделать только кино.

В рейтинге – ленты со всего мира. В нем есть как крупные студийные проекты, так и маленькие независимые фильмы. Мы отобрали из него для тебя 8 фильмов, которые можно посмотреть вдвоем.

  1. «Любовное настроение», 2000 год

  2. «И твою маму тоже», 2001 год

  3. «Секретарша», 2001 год

  4. «Люсия и секс», 2001 год

  5. «Пианистка», 2001 год

  6. «Неверная», 2002 год

  7. «Супер Майк!», 2012 год

  8. «Нимфоманка», 2013 год

Читайте нас также:
#кино #рейтинг #эротика #фильмы #кинематограф #сексуальность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Изображение к статье: Почему перед каждым Новым годом мы ставим цели — и ничего не меняется
Изображение к статье: «Аллергия на партнера»: когда тело реагирует на токсичные отношения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пытаться достичь мира в Украине без участия Европы — «нереалистично», - Папа Римский
В мире
Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Реактивное топливо поможет улететь самым достойным. Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (10-14 декабря)
Наша Латвия
Изображение к статье: С юго-запада в Латвии приближаются атмосферные фронты
Наша Латвия
Изображение к статье: Пытаться достичь мира в Украине без участия Европы — «нереалистично», - Папа Римский
В мире
Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео