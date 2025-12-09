Кадр из фильма "Секретарша"
Список лучшего эротического кино XXI века составило издание IndieWire. Всего в него вошли 53 картины. Авторы отмечают, что «немногие кинематографические моменты могут впечататься в психику зрителя лучше, чем хорошая сексуальная сцена». По их словам, они могут шокировать, возбудить или просто запечатлеть человеческую красоту так, как это может сделать только кино.
В рейтинге – ленты со всего мира. В нем есть как крупные студийные проекты, так и маленькие независимые фильмы. Мы отобрали из него для тебя 8 фильмов, которые можно посмотреть вдвоем.
-
«Любовное настроение», 2000 год
-
«И твою маму тоже», 2001 год
-
«Секретарша», 2001 год
-
«Люсия и секс», 2001 год
-
«Пианистка», 2001 год
-
«Неверная», 2002 год
-
«Супер Майк!», 2012 год
-
«Нимфоманка», 2013 год
Оставить комментарий