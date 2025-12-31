Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Австралия построит за 10 лет заводов по опреснению воды на 15 000 000 000 USD 0 67

Бизнес
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Завод в городе Биллингап.

Завод в городе Биллингап.

Всё более серьёзную нагрузку на городские водные системы создаёт стремительно растущая индустрия дата-центров.

Австралия готовится к хроническому водному дефициту - в стране планируется значительно расширить опреснительные мощности. Превращение морской воды в пресную — мера вынужденная, так как количество среднегодовых осадков сокращается, и их уже не хватает, чтобы обеспечить растущие потребности населения в пресной воде, пишет издание Bloomberg.

Согласно исследовательскому отчёту аналитика Oxford Economics Доминика Макналли, в течение ближайших десяти лет на самом сухом из обитаемых континентов планируется строительство и модернизация 11 опреснительных заводов. Совокупный объём инвестиций в эти проекты превысит 23 млрд австралийских долларов (около 15 млрд долларов США).

По оценке Макналли, рост населения уже в ближайшие годы обернётся резким скачком спроса на воду в крупнейших городах: к 2035 году домохозяйствам потребуется дополнительно около 190 гигалитров в год. И это лишь часть проблемы. Всё более серьёзную нагрузку на городские водные системы создаёт стремительно растущая индустрия дата-центров — «невидимая» цифровая инфраструктура, которая потребляет огромные объёмы воды.

«Рост потребления происходит в самый неблагоприятный момент — на фоне устойчивого снижения осадков в густонаселённых районах. В результате водная инфраструктура, рассчитанная на другие климатические условия, становится всё более уязвимой», — подчёркивает аналитик.

После 2010 года темпы строительства водной инфраструктуры в Австралии снизились: тогда страна вышла из затяжной засухи, и водная проблема стала не такой острой. Однако череда новых засух вновь вывела проблему водной безопасности на первый план. Это совпало с новой волной инвестиций в водное хозяйство — прежде всего в развитие опреснительных мощностей, отмечает в своём отчёте аналитик Oxford Economics Доминик Макналли.

В засушливые годы австралийские домохозяйства регулярно сталкиваются с летними ограничениями на потребление воды. Особенно остро эта проблема ощущается в Южной Австралии — регионе, значительная часть которого относится к аридным и полуаридным зонам (климатические районы с хроническим дефицитом влаги — прим. ред.). По оценкам Oxford Economics, в отдельных районах страны в течение ближайшего десятилетия спрос на питьевую воду вырастет более чем на 10 %.

За воду в регионе всё активнее начинает конкурировать и промышленность. Так, BHP Group планирует инвестировать 840 млн австралийских долларов в расширение крупного горнорудного комплекса Olympic Dam в Южной Австралии.

По оценке Oxford Economics, этот проект, как и другие сырьевые инициативы в регионе, потребует строительства опреснительного завода — с забором воды из залива Спенсер, чтобы обеспечить нужный объём добычи и переработки сырья.

Производство зелёного водорода и аммиака также требует огромных объёмов энергии и пресной воды. Поэтому такие проекты всё чаще размещают в засушливых прибрежных регионах — прежде всего в Пилбаре в Западной Австралии и в Гладстоне в Квинсленде. Здесь созданы лучшие в стране условия для солнечной и ветровой генерации, а дефицит пресной воды компенсируется за счёт опреснения морской.

По оценке аналитиков Oxford Economics, именно промышленное водопотребление станет главным драйвером масштабного строительства водной инфраструктуры в Западной Австралии, Южной Австралии и Квинсленде во второй половине 2020-х годов.

«В результате опреснение снова выходит на первый план: водные ведомства всё чаще делают ставку на расширение таких мощностей как на основу своих инвестиционных программ на ближайшее десятилетие», — говорит Доминик Макналли.

Читайте нас также:
#Австралия #инвестиции #экология #промышленность #инфраструктура #засуха
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кусочек дикой природы у Аникщяй. Иконка видео
Изображение к статье: Вечные ценности только дорожают. Иконка видео
Изображение к статье: Зарплаты в Латвии продолжат расти быстрее инфляции — прогноз аналитиков
Изображение к статье: "Беларуськалий" - один из крупнейших производителей удобрений в мире. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия
Изображение к статье: Горячая линия Латвии: мы всегда на связи! Эксклюзив!
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
Изображение к статье: Во Франции рассказали о проблемах из-за кредита Киеву
В мире
Изображение к статье: МИД России вызвал и отчитал латвийского полпреда: за что — непонятно
Политика
4
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия
Изображение к статье: Горячая линия Латвии: мы всегда на связи! Эксклюзив!
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео