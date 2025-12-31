Австралия готовится к хроническому водному дефициту - в стране планируется значительно расширить опреснительные мощности. Превращение морской воды в пресную — мера вынужденная, так как количество среднегодовых осадков сокращается, и их уже не хватает, чтобы обеспечить растущие потребности населения в пресной воде, пишет издание Bloomberg.

Согласно исследовательскому отчёту аналитика Oxford Economics Доминика Макналли, в течение ближайших десяти лет на самом сухом из обитаемых континентов планируется строительство и модернизация 11 опреснительных заводов. Совокупный объём инвестиций в эти проекты превысит 23 млрд австралийских долларов (около 15 млрд долларов США).

По оценке Макналли, рост населения уже в ближайшие годы обернётся резким скачком спроса на воду в крупнейших городах: к 2035 году домохозяйствам потребуется дополнительно около 190 гигалитров в год. И это лишь часть проблемы. Всё более серьёзную нагрузку на городские водные системы создаёт стремительно растущая индустрия дата-центров — «невидимая» цифровая инфраструктура, которая потребляет огромные объёмы воды.

«Рост потребления происходит в самый неблагоприятный момент — на фоне устойчивого снижения осадков в густонаселённых районах. В результате водная инфраструктура, рассчитанная на другие климатические условия, становится всё более уязвимой», — подчёркивает аналитик.

После 2010 года темпы строительства водной инфраструктуры в Австралии снизились: тогда страна вышла из затяжной засухи, и водная проблема стала не такой острой. Однако череда новых засух вновь вывела проблему водной безопасности на первый план. Это совпало с новой волной инвестиций в водное хозяйство — прежде всего в развитие опреснительных мощностей, отмечает в своём отчёте аналитик Oxford Economics Доминик Макналли.

В засушливые годы австралийские домохозяйства регулярно сталкиваются с летними ограничениями на потребление воды. Особенно остро эта проблема ощущается в Южной Австралии — регионе, значительная часть которого относится к аридным и полуаридным зонам (климатические районы с хроническим дефицитом влаги — прим. ред.). По оценкам Oxford Economics, в отдельных районах страны в течение ближайшего десятилетия спрос на питьевую воду вырастет более чем на 10 %.

За воду в регионе всё активнее начинает конкурировать и промышленность. Так, BHP Group планирует инвестировать 840 млн австралийских долларов в расширение крупного горнорудного комплекса Olympic Dam в Южной Австралии.

По оценке Oxford Economics, этот проект, как и другие сырьевые инициативы в регионе, потребует строительства опреснительного завода — с забором воды из залива Спенсер, чтобы обеспечить нужный объём добычи и переработки сырья.

Производство зелёного водорода и аммиака также требует огромных объёмов энергии и пресной воды. Поэтому такие проекты всё чаще размещают в засушливых прибрежных регионах — прежде всего в Пилбаре в Западной Австралии и в Гладстоне в Квинсленде. Здесь созданы лучшие в стране условия для солнечной и ветровой генерации, а дефицит пресной воды компенсируется за счёт опреснения морской.

По оценке аналитиков Oxford Economics, именно промышленное водопотребление станет главным драйвером масштабного строительства водной инфраструктуры в Западной Австралии, Южной Австралии и Квинсленде во второй половине 2020-х годов.

«В результате опреснение снова выходит на первый план: водные ведомства всё чаще делают ставку на расширение таких мощностей как на основу своих инвестиционных программ на ближайшее десятилетие», — говорит Доминик Макналли.