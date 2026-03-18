Конец интернета? - Иран может атаковать ключевые интернет-кабели 4 4976

Дата публикации: 18.03.2026
Иран может готовить диверсии против магистральных подводных интернет-кабелей в Ормузском проливе и Красном море, что ставит под угрозу глобальную цифровую инфраструктуру. Об этом сообщают источники, на которые ссылаются СМИ.

По оценкам специалистов, через эти коммуникационные узлы проходит около 17% мирового интернет-трафика. Их повреждение может привести к масштабным сбоям: от потери связи и доступа к онлайн-сервисам до нарушений в работе банковских систем и государственных платформ.

Эксперты отмечают, что восстановление поврежденных кабелей в этих регионах будет крайне сложным из-за глубины их залегания и нестабильной обстановки, а ремонт может занять месяцы. Это грозит длительными перебоями в глобальных коммуникациях.

В настоящее время международные структуры безопасности анализируют возможные риски, поскольку подобные атаки могут стать инструментом давления и привести к частичной изоляции целых регионов от мирового интернета.

#Иран #кибербезопасность #геополитика
