Поскольку посол Латвии в РФ давно отозван, МИД России вызвал временного поверенного в делах Латвии в России Рамону Красовску, которой был заявлен протест, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Рамона Красовска оказалось в ведомстве Лаврова не одна – вместе с ней на аудиенцию прибыли ее коллеги и Литвы и Эстонии.

«В МИД России были вызваны временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии, которым заявлен решительный протест в связи с введением недружественными властями этих стран регламентирования административно-хозяйственной деятельности посольств России в Риге, Вильнюсе и Таллине», – говорится в заявлении МИДа РФ.

Красовске и коллегам указали на нарушение статьи 25 Венской конвенции 1961 года. Согласно документу, государство пребывания обязано предоставлять «все возможности» для выполнения функций представительства. Регламентирование затронуло российские загранучреждения в Риге, Вильнюсе и Таллине.

«Главам дипмиссий заявлено, что российская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер», – пригрозил российский МИД.

Что все это значит непонятно – российское ведомство не уточнило, о каких именно мерах против российских посольств идет речь, и, что может быть предпринято в ответ.

Добавим, что Латвия пока никак не отреагировала на российский демарш. Во всяком случае на момент публикации этой статьи ни на сайте МИДа ЛР, ни в соцсетях министра иностранных дел Байбы Браже о московских протестах ничего не сказано.