Для звезды кино этот малыш станет вторым. У нее есть старший сын Герман от каскадера Константина Адаева.

В телеграм-канале Катерина опубликовала новогоднее видео. Она, наряженная в Деда Мороза, танцевала вместе с супругом, который изображал Снегурочку. Пара, двигаясь под хит из «Ну, погоди!», избавлялась от зимних балахонов. В конце актриса осталась в облегающем красном платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот.

Соцсети

«Вчера нарядили елочку и подумали, а почему бы самим не нарядиться? И нам очень не терпелось спеть, потому что одному из нас на этом видео уже очень хочется сменить гардероб. С наступающим!» — написала Шпица.

Фолловеры звезды обомлели от такой новости. «Поздравляю!», «Спасибо за такую новость! Улыбка с лица не сходит!», «Ого! Здорово! Подарок к Новому году! Счастья вам, Катя!», «Да, Катюшечка, как же рада такой новости!», «Вау! Как я рада за вас! Чудесная пара! Поздравляю», — написали поклонники артистки.

Ранее у Катерины была неудачная попытка выносить ребенка. У нее случилась замерзшая беременность. Об этом она рассказала в прошлом году.