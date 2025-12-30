Во время новогоднего застолья можно обнаружить ранние когнитивные изменения у пожилых родственников. Эксперты советуют внимательно, но деликатно наблюдать за важными признаками, которые могут указывать на необходимость консультации с врачом.

Новогодние каникулы — это время, когда общение с близкими становится более плотным и продолжительным. Именно в эти дни могут особенно ярко проявиться тревожные изменения в поведении или состоянии пожилых родителей или родственников. Повторяющиеся вопросы, потеря нити разговора или нехарактерная апатия — не повод для паники, но веский аргумент проверить здоровье. Геронтологи отмечают, что подобные встречи — прекрасная возможность заметить то, на что обычно мы не обращаем внимания в рутине повседневной жизни.

Семь признаков деменции

Медики выделяют несколько устойчивых симптомов деменции, на которые стоит обратить внимание. Но переживать стоит только в том случае, если они повторяются, а не были единичным случаем из-за усталости, стресса или плохого самочувствия. Тревогу должны вызывать множественные, регулярно повторяющиеся признаки, которые начинают мешать обычной жизни.

Пробелы в кратковременной памяти. Человек многократно задает один и тот же вопрос, забывает только что сказанное или детали недавних событий, происшедших в его присутствии. Речь идет не о простой забывчивости, а о нарушении эпизодической памяти.

Потеря логики в беседе. В ходе оживленного праздничного обсуждения человек вдруг теряет суть разговора, с трудом следует за сменой тем или отвечает невпопад. Шумные застолья могут быть серьезной проверкой когнитивных способностей.

Дезориентация во времени и на месте. Человек вдруг забывает, какая сейчас дата или даже начинает говорить о 8 марта, хотя за окном лежит снег. Вы внезапно замечаете, что родственник, который решил дойти до кухни в знакомой ему квартире, вдруг теряется и не помнит, где она расположена. Этот симптом заметно отличается от простой рассеянности.

Изменения в характере и настроении. Повышенная раздражительность, немотивированная тревожность, замкнутость или апатия в обычно радостной атмосфере праздника. Эти перемены часто сбивают с толку родных.

Трудности с привычными действиями. Вы дали поручение близкому перемешать салат или достать дополнительную вилку, а он внезапно испытывает затруднения. А может, даже сам рассказывает, что напрочь забыл рецепт давно знакомого блюда. Еще один тревожный звонок — путаница и неловкость в использовании обычных столовых приборов или в последовательности простых действий.

Нарушение здравого смысла. Вы замечаете, что близкий принимает нелогичные или финансово необоснованные решения, проявляет неадекватные реакции или произносит странные высказывания, выходящие за рамки привычного поведения.

Непризнание проблем. Человек активно отрицает свои очевидные для окружающих трудности, сердится при упоминании о них или перекладывает вину на других. В медицине это состояние известно как анозогнозия. Оно характерно для алкоголизма и наркомании, а также неврологических расстройств (например, после инсульта и при болезни Альцгеймера).

Что делать

Специалисты призывают к максимальной тактичности, если вы заподозрили у близкого человека заметные искажения в привычном поведении. Лучше всего не обвинять родственника, заявляя ему в лоб об обнаруженных тревожных признаках, а выразить обеспокоенность и предложить свою помощь. Например, можно сказать: «Я заметил, что тебе в последнее время непросто, давай вместе сходим к врачу, просто чтобы провериться». Такой подход помогает сохранить доверие и не отпугнуть пожилого человека от визита к специалисту. Вовремя выявленный диагноз поможет начать контролировать ситуацию и уменьшить проявление симптомов.