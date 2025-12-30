Мегаограбление банка на 34 миллиона евро произошло в немецком Гельзенкирхене, об этом газета Bild.

«Германия обсуждает мегаограбление в конце года. <...> Грабители просверлили огромную дыру в стене офиса и оказались прямо в хранилище банка в Гельзенкирхене», — рассказали журналисты.

Злоумышленники похитили из сейфов все, что смогли, и скрылись. Всего в банке находится 3,3 тысячи сейфов разных размеров, они сдавались в аренду 2,7 тысячи клиентов. Каждая ячейка застрахована на сумму до 10,3 тысячи евро.

Издание подсчитало, что страховой ущерб может составить почти 34 миллиона евро, если все хранилища были заполнены и, соответственно, все ограблены.

Сообщается также, что с понедельника у банка собираются клиенты в количестве не менее 200 человек, они требуют объяснений о ходе расследования и предполагающихся компенсациях, однако руководство банка отказывается идти на контакт. На месте дежурит полиция, чтобы избежать обострения ситуации.

