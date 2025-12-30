Baltijas balss logotype
Ограбление по-немецки: из банка в Германии вынесли 34 миллиона евро 0 847

В мире
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ограбление по-немецки: из банка в Германии вынесли 34 миллиона евро
ФОТО: Youtube

Bild: егаограбление банка на 34 млн евро произошло в немецком Гельзенкирхене.

Мегаограбление банка на 34 миллиона евро произошло в немецком Гельзенкирхене, об этом газета Bild.

«Германия обсуждает мегаограбление в конце года. <...> Грабители просверлили огромную дыру в стене офиса и оказались прямо в хранилище банка в Гельзенкирхене», — рассказали журналисты.

Злоумышленники похитили из сейфов все, что смогли, и скрылись. Всего в банке находится 3,3 тысячи сейфов разных размеров, они сдавались в аренду 2,7 тысячи клиентов. Каждая ячейка застрахована на сумму до 10,3 тысячи евро.

Издание подсчитало, что страховой ущерб может составить почти 34 миллиона евро, если все хранилища были заполнены и, соответственно, все ограблены.

Сообщается также, что с понедельника у банка собираются клиенты в количестве не менее 200 человек, они требуют объяснений о ходе расследования и предполагающихся компенсациях, однако руководство банка отказывается идти на контакт. На месте дежурит полиция, чтобы избежать обострения ситуации.

Ранее стало известно, что в результате ограбления 19 октября злоумышленники похитили из Лувра более 8000 алмазов и 200 жемчужин.

#полиция #страхование #банк #преступность #ограбление #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
