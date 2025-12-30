Baltijas balss logotype
Литва начала готовиться к возможному подрыву мостов на границе с Россией и Беларусью 1 1147

В мире
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Литва начала готовиться к возможному подрыву мостов на границе с Россией и Беларусью
ФОТО: Global Look Press

В Литве мосты, расположенные вблизи границы с Россией и Беларусью, оснащают специальными инженерными конструкциями для крепления взрывчатки, сообщили LRT в вооруженных силах страны.

Внимание на то, что на мостах у белорусской границы почти одновременно начали строительные работы, обратили жители Литвы, цитирует "Медуза". Военные пояснили, что работы ведутся в рамках мер по укреплению обороны страны, согласованных в июле 2024 года.

«Мосты и дороги выбираются с учетом расположения природных препятствий и их стратегической важности для системы обороны Литвы», — заявили военные.

В Вооруженных силах Литвы отметили, что вдоль границы уже создали несколько десятков пунктов для хранения противотанковых и других заграждений. Кроме того, ведутся работы по посадке деревьев для защиты ключевых дорог и углублению ирригационных каналов, которые будут служить траншеями и дополнительными противотанковыми заграждениями.

Страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония — строят или уже построили заграждения на границе с Россией. Свой забор также возводит Финляндия. Так, например, Латвия уже построила 145-километровый забор на границе с Беларусью и 280-километровый забор на границе с Россией.


Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    30-го декабря

    Господи, еще одни дебилы? Как будто мосты кого то остановят.

    16
    2

