Миллиард пользователей смартфонов призвали обновиться

Техно
Дата публикации: 30.12.2025
Пользователей Android 13 и более старых ОС призвали обновиться ради безопасности.

Около миллиарда пользователей Android рискуют своей безопасностью и личными данными. Об этом сообщает издание Android Headlines.

Журналисты профильного медиа сделали такой вывод, проанализировав отчет StatCounter. Согласно данным, порядка 30 процентов владельцев Android-смартфонов продолжают пользоваться старыми версиями операционной системы (ОС) — Android 13 или более ранними системами. Авторы полагают, что такие девайсы наиболее подвержены атакам мошенников и хакеров.

В материале говорится, что в настоящий момент производители смартфонов могут обеспечить до 5-7 лет поддержки обновлениями и патчами. Однако в 2022 году, когда вышла Android 13, эта практика не была распространена: чаще всего телефоны имели 2-3 года поддержки. Поэтому владельцев устаревших ОС призвали обновить свои устройства.

«Не поймите нас неправильно. В Android 13 и более старых версиях нет ничего принципиально плохого», — заметили журналисты. Однако они допустили, что конкретные модели на базе вышедшей 2-3 года назад ОС могут перестать получать обновления в ближайшее время.

Ранее журнал Forbes призвал пользователей iPhone c iOS 18 скорее обновиться до iOS 26. В издании объяснили, что устаревшие версии ОС могут содержать уязвимости.

#хакеры #безопасность #android #смартфоны
