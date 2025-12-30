Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Во Франции рассказали о проблемах из-за кредита Киеву 0 993

В мире
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Во Франции рассказали о проблемах из-за кредита Киеву
ФОТО: Global Look Press

Le Figaro: кредит Украине на 90 млрд евро больно ударит по французам.

Инициатива Европейского союза (ЕС) о выплате кредита Киеву на сумму 90 миллиардов евро может усугубить долговые проблемы Франции, пишет французская газета Le Figaro.

В статье говорится, что госдолг Франции в 2025 году достиг 117,4 процента ВВП. По мнению автора, эта ситуация должна была «вызвать шок», но в итоге привела лишь к «коллективному отрицанию» проблемы.

«В то время как Франция с трудом принимает сбалансированный бюджет, европейские кредиты Украине, финансируемые за счет заемных средств, вызывают вопросы», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что кредит в 90 миллиардов евро пойдет на закупку оружия для Украины.

Читайте нас также:
#Франция #оружие #Украина #финансы #долги #кредиты #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
0
1
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Названы лучшие места мира для путешествий в 2025 году
Изображение к статье: Фон дер Ляйен назвала ключевую гарантию безопасности для Украины
Изображение к статье: На «Радиостанции Судного дня» заиграло «Лебединое озеро»
Изображение к статье: Германия резко сократила выдачу разрешений на поставку вооружений на Украину

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: LR4 прозвучит в эфире последний день
Наша Латвия
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия
Изображение к статье: Горячая линия Латвии: мы всегда на связи! Эксклюзив!
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
Изображение к статье: Завод в городе Биллингап.
Бизнес
Изображение к статье: LR4 прозвучит в эфире последний день
Наша Латвия
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео