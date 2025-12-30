Le Figaro: кредит Украине на 90 млрд евро больно ударит по французам.

Инициатива Европейского союза (ЕС) о выплате кредита Киеву на сумму 90 миллиардов евро может усугубить долговые проблемы Франции, пишет французская газета Le Figaro.

В статье говорится, что госдолг Франции в 2025 году достиг 117,4 процента ВВП. По мнению автора, эта ситуация должна была «вызвать шок», но в итоге привела лишь к «коллективному отрицанию» проблемы.

«В то время как Франция с трудом принимает сбалансированный бюджет, европейские кредиты Украине, финансируемые за счет заемных средств, вызывают вопросы», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что кредит в 90 миллиардов евро пойдет на закупку оружия для Украины.