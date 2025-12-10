Зимой губы часто пересыхают и начинают шелушиться от мороза и ветра. Помады тогда ложатся неровно, от привычных бальзамов толку почти нет, а по ощущениям кажется, будто кожа стянутая и слишком чувствительная. Но вернуть губам гладкость и мягкость вполне реально — если знать, какие скрабы действительно работают, какие средства восстанавливают. Косметолог Ирина Горлова предложила рабочую схему, как выбирать увлажнение и питание, чтобы губы действительно восстановились, а не просто блестели.

Сначала оценить масштаб бедствия

Скраб, который так и хочется использовать, нужен не всегда. Если губы шелушатся, но без глубоких трещин, мягкий пилинг поможет. «Если есть болезненные заеды, трещинки с кровью, воспаление по контуру, любые агрессивные движения только усугубят ситуацию. В таком случае сначала подключают заживляющий бальзам, а к скрабу возвращаются, когда кожа успокоится. Полезное правило: если больно даже просто улыбаться, никакого пилинга. Сначала восстановление, потом все остальное», — предупреждает эксперт.

Как выбрать скраб: чем мельче зерно, тем лучше

Задача эксфолианта — аккуратно убрать отмершие клетки, а не отполировать губы до глянцевого состояния (это и невозможно, по правде говоря). Хороший вариант — продукты на основе сахара, мелкой соли, измельченных косточек или овса с добавлением масел и восков. Они тают от тепла и делают нежную кожу гладкой и мягкой. Стоит избегать крупных абразивов и жестких домашних экспериментов в духе сода и зубная щетка. Такой уход ломает защитный барьер, и губы начинают сохнуть еще сильнее.

Дневной бальзам: защита и комфорт

Хороший бальзам нужно применять каждый день, даже если на улице относительно тепло, а губы себя чувствуют относительно хорошо. «В составе стоит искать воски (пчелиный, канделильский), масла ши, жожоба, авокадо, сквалан, пантенол, витамин Е. Они смягчают, удерживают влагу и создают тонкий защитный слой от ветра и мороза. Зимой особенно полезны формулы с легким SPF, если много времени проводите на улице, в горах или у воды. А вот ментол, камфора и „жгучие“ компоненты, дающие эффект покалывания, часто только усиливают сухость и раздражение», — объясняет косметолог.

Ночная маска для губ

Ночью губы восстанавливаются лучше всего, и этим грех не воспользоваться. Плотные маски или просто очень насыщенный активными веществами бальзам, нанесенный щедрым слоем перед сном, работают как компресс. С утра кожа мягче, мелкие шелушения уходят, трещинки становятся менее заметными.

Правильное использование

Есть несколько простых правил, которые делают любой скраб и бальзам эффективнее. Не тереть губы полотенцем насухо после душа, а лишь промакивать. Не облизывать губы на улице, даже если очень хочется — все это только еще больше обезвоживает кожу. Сначала скраб (по необходимости), потом — бальзам или маска. И еще важный момент: на время активного восстановления стоит сделать паузу с ультраматовыми помадами и стойкими тинтами. Они подсушивают и тянут влагу, сколько бы бальзама ни было под ними.