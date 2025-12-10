За почти четыре года полномасштабной войны России против Украины подобные угрозы окружения возникали уже не раз.

Украинские защитники проводят поисково-штурмовые действия и ликвидацию противника в городской застройке Покровска. Об этом говорится в сообщении Группировки войск "Восток".

"В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу. Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым", - отметили в заявлении.

Между тем, не только военные эксперты и журналисты, но также родственники военнослужащих и мирные жители все активнее обсуждат возможную потерю Покровска, целесообразность дальнейшей обороны города и своевременность вывода подразделений ВСУ из "полуокружения" для сохранения жизни военных, сообщает "Радио Свобода".

Военно-политическое руководство каждый раз принимало решение держать оборону этих городов, иногда ценой значительных потерь, в основном не объясняя обществу логику таких решений.

По оценке местных властей, в конце октября в Покровске оставались около 1250 мирных жителей. По состоянию на конец ноября (по данным Донецкой областной военной администрации) эта цифра не изменилась.

Аналитики ISW отмечают: российским войскам понадобился 21 месяц, чтобы после захвата Авдеевки продвинуться примерно на 40 километров и начать операцию по окружению Покровско-Мирноградского выступв. В ISW считают "очень вероятным", что Россия в конце концов захватит оба города, но не берутся называть какие-либо сроки и последствия для фронта. Аналитики отмечают, что военная кампания РФ по захвату остальной части Донецкой области может потребовать несколько лет тяжелых боев.

Из-за приближения российской армии, постоянных обстрелов и бомбардировок доступ к городу теперь ограничен. Уже в конце июля эвакуацию, по заявлениям местных властей, было практически невозможно осуществить. Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в Покровске уничтожены почти 90% зданий.