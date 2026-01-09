Baltijas balss logotype
Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки 3 1156

В мире
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
ФОТО: Unsplash

Власти США рассматривали возможность осуществления разового платежа жителям Гренландии, чтобы убедить их отделиться от Дании и присоединиться к Соединённым Штатам, сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.

Обсуждаемая сумма выплат составляет от 10 000 до 100 000 долларов (от 8565 до 85 650 евро) каждому жителю Гренландии, сообщили два источника, пожелавшие остаться анонимными.

Идея прямых выплат населению Гренландии является одним из объяснений того, как США могли бы попытаться «купить» остров с населением около 57 000 человек, несмотря на заявления властей Дании и Гренландии о том, что Гренландия не продаётся, отмечает Reuters.

Эта тактика является одним из нескольких планов, обсуждаемых в Белом доме с целью получения Гренландии, и американские чиновники не исключали возможности применения вооружённой силы для установления контроля над островом. Однако существует риск, что предложение платить жителям за поддержку может быть воспринято как унизительное, пишет Reuters.

Трамп неоднократно заявлял, что США должны контролировать Гренландию по соображениям национальной безопасности.

Гренландия входит в состав Королевства Дания, однако обладает широкой автономией и не является членом Европейского союза.

Газета Wall Street Journal сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио заявил законодателям, что Трамп предпочитает купить Гренландию у Дании.

Копенгаген предупредил, что любая попытка силового захвата Гренландии фактически означала бы конец НАТО.

Союзники выразили поддержку Дании и Гренландии, одновременно стараясь не рассердить Соединённые Штаты.

#НАТО #США #Дания #власть #дипломатия #Гренландия #национальная безопасность #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • Д
    Дед
    9-го января

    Если Дания не дает 100кбаксов, надо голосовать за США. если дает, то поторговаться.

    6
    1
  • Д
    Дед
    Дед
    9-го января

    То есть светоч демократии считает, что на основании референдума , можно отделять любые территории? Тогда не понятно за что война на Украине, ведь весь Донбас уже давно проголосовал за отделение от Украины.

    10
    1
  • lo gos
    lo gos
    9-го января

    Всё идёт по плану-раздать аборигенов по 100 баксов и провести референдум, и подделать выборы,

    11
    1
Читать все комментарии

Видео