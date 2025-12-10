В пятницу, 12 декабря, состоится заседание Комитета по вопросам транспорта и движения Рижской думы, на котором депутаты рассмотрят поправки к обязательным правилам о льготах на оплату проезда в маршрутной сети общественного транспорта Риги.

Поправки предусматривают, что участникам национального движения сопротивления будет предоставлена 100-процентная скидка на стоимость билета. До сих пор действующие правила позволяли бесплатно ездить в общественном транспорте столицы только тем участникам сопротивления, которые зарегистрированы в Риге.

После принятия поправок бесплатным проездом смогут пользоваться и участники движения сопротивления, зарегистрированные в других самоуправлениях.

Также планируется установить 50-процентную скидку для технических работников социальных учреждений, подчинённых Департаменту благосостояния, если их недельная нагрузка составляет не менее 20 часов.

В настоящее время такая льгота предусмотрена для социальных работников, сиделок, медицинского персонала, воспитателей и нянь, работающих в подведомственных учреждениях Департамента благосостояния.

Кроме ранее установленных дат, когда все пассажиры могут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Риге, предлагается разрешить бесплатный проезд в первый день учебного года.

Также продлевается до 30 июня следующего года возможность бесплатного проезда для украинских беженцев. Сейчас эти льготы действуют до конца 2025 года.

Как указано в пояснительной записке к проекту поправок, предоставление льгот на проезд участникам национального движения сопротивления обойдётся самоуправлению в 43 567 евро.

Скидки для технических работников социальных учреждений Департамента благосостояния могут стоить 136 254 евро.

Бесплатный проезд в день начала учебного года обойдётся самоуправлению в 707 057 евро, а продление бесплатного проезда для украинских беженцев на полгода — в 3,5 миллиона евро.

Окончательное решение о поправках к обязательным правилам должна принять Рижская дума.