Спустя годы разговоров: Рига наконец-то создаёт сеть убежищ 1 268

Наша Латвия
Дата публикации: 10.12.2025
LETA
Изображение к статье: Спустя годы разговоров: Рига наконец-то создаёт сеть убежищ
ФОТО: LETA

Рижское самоуправление намерено приспособить под нужды убежищ помещения в 146 принадлежащих ему зданиях, где в общей сложности смогут разместиться 50 252 жителя, пишет Diena.

Планируется использовать 5,69 млн евро из фондов ЕС и примерно такую же сумму из бюджета самоуправления.

Убежища предполагается создавать только в муниципальных объектах: 123 здания находятся в ведении департамента имущества Рижской думы (РД), 23 - это муниципальные доходные дома департамента жилья и среды, а еще два принадлежат АО "Rīgas siltums". Как сообщил на заседании комитета РД по безопасности, порядку и предотвращению коррупции руководитель отдела гражданской обороны РД Мартиньш Сирмайс, в перечень включены объекты, признанные пригодными Государственной пожарно-спасательной службой (ГПСС) на основании установленных критериев. Подготовленные проектные заявки по этим 146 объектам будут поданы в Центральное агентство финансов и договоров до конца года; решение ожидается до 1 апреля 2026 года. Реализация предусмотрена на 2026-2027 годы - в первый год планируется освоить 40% средств, во второй - 60%.

Начальник строительного управления РД Марис Межзиле сообщил, что 27 объектов из приоритетного списка "А" были исключены из-за несоответствия требованиям: в ряде помещений проходят магистральные городские сети, где-то слишком низкие потолки, деревянные или поврежденные перекрытия, либо в здании расположен бассейн. В результате переоборудования, как рассказал Межсиле, в убежищах должны быть установлены негорючие входные двери, проведена вентиляция и автономное электроснабжение, в отделке использованы негорючие и немрачные отделочные материалы, соблюдены санитарно-гигиеническим требования, обеспечен сбор отходов, доступ к питьевой воде и возможность зарядки мобильных устройств, а также размещена информация о правилах использования помещения. Сирмайс добавил, что расходы на генераторы и инструменты для расчистки выходов в проект не включены - они будут покрываться за счет бюджета управления гражданской обороны.

#безопасность #гражданская оборона #финансирование #политика
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • bt
    bory tschist
    10-го декабря

    _ об убежищах в блочных домах речь "наверное" не идёт – они и без того существуют … "на соплях"

    5
    2

