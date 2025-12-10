Планируется использовать 5,69 млн евро из фондов ЕС и примерно такую же сумму из бюджета самоуправления.

Убежища предполагается создавать только в муниципальных объектах: 123 здания находятся в ведении департамента имущества Рижской думы (РД), 23 - это муниципальные доходные дома департамента жилья и среды, а еще два принадлежат АО "Rīgas siltums". Как сообщил на заседании комитета РД по безопасности, порядку и предотвращению коррупции руководитель отдела гражданской обороны РД Мартиньш Сирмайс, в перечень включены объекты, признанные пригодными Государственной пожарно-спасательной службой (ГПСС) на основании установленных критериев. Подготовленные проектные заявки по этим 146 объектам будут поданы в Центральное агентство финансов и договоров до конца года; решение ожидается до 1 апреля 2026 года. Реализация предусмотрена на 2026-2027 годы - в первый год планируется освоить 40% средств, во второй - 60%.

Начальник строительного управления РД Марис Межзиле сообщил, что 27 объектов из приоритетного списка "А" были исключены из-за несоответствия требованиям: в ряде помещений проходят магистральные городские сети, где-то слишком низкие потолки, деревянные или поврежденные перекрытия, либо в здании расположен бассейн. В результате переоборудования, как рассказал Межсиле, в убежищах должны быть установлены негорючие входные двери, проведена вентиляция и автономное электроснабжение, в отделке использованы негорючие и немрачные отделочные материалы, соблюдены санитарно-гигиеническим требования, обеспечен сбор отходов, доступ к питьевой воде и возможность зарядки мобильных устройств, а также размещена информация о правилах использования помещения. Сирмайс добавил, что расходы на генераторы и инструменты для расчистки выходов в проект не включены - они будут покрываться за счет бюджета управления гражданской обороны.