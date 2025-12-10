Baltijas balss logotype
Погодный разворот: Латвию ждёт похолодание до –8 градусов 0 6819

Наша Латвия
Дата публикации: 10.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Погодный разворот: Латвию ждёт похолодание до –8 градусов

В эти выходные в Латвии температура воздуха опустится ниже нуля и во многих местах образуется снежный покров, прогнозируют синоптики, пишет LETA.

В четверг и в ночь на пятницу сохранится тёплая погода, на большей части страны будет идти дождь. В пятницу ветер сменится на северный, северо-восточный, температура воздуха понизится, местами выглянет солнце.

Ожидается, что в ночь на субботу температура воздуха опустится до -3..-8 градусов, немного теплее будет на побережье Курземе. Также в течение дня в субботу и в воскресенье в большинстве районов страны сохранится мороз. Во многих местах будет идти снег и образуется снежный покров.

На следующей неделе вернётся более тёплая погода, температура воздуха местами может подняться до +5..+9 градусов. Временами ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Похожие погодные условия возможны и на Рождество.

#погода #Латвия #снег #прогноз #дождь #температура
