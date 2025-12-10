Baltijas balss logotype
Сегодня Саркози выпускает «Дневник заключенного» 1 287

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Высокопоставленному политику пришлось стать простым арестантом.

Высокопоставленному политику пришлось стать простым арестантом.

В своей книге экс-президент описывает, как молился «о силе нести крест несправедливости».

Бывший президент Франции 20 дней пробыл за решеткой в парижской тюрьме Санте: с 21 октября по 10 ноября. Разбирательства в апелляционной инстанции он будет дожидаться на свободе под судебным надзором.

После трехнедельного пребывания в тюрьме Саркози выпускает 216-страничный «Дневник заключенного». Книгу публикует издательство Fayard, подконтрольное миллиардеру Венсану Боллоре. Боллоре также контролирует ряд французских СМИ правой и крайне правой политической ориентации.

Книга выйдет в продажу 10 декабря. Тогда же Саркози начнет автограф-тур по Франции, который стартует в книжном магазине одного из самых роскошных округов Парижа.

Несколько французских СМИ опубликовали отрывки из новой книги Николя Саркози. Там рассказывается, что экс-президент «был поражен отсутствием какого-либо цвета: серый доминировал во всем, поглощал все, покрывал все поверхности».

Саркози также описывает тюремный рацион, состоящий из «молочных продуктов, батончиков мюсли, минеральной воды, яблочного сока и некоторых сладостей».

Бывший президент находился в тюрьме под защитой двух сотрудников службы безопасности и оставался в своей камере 23 часа в сутки, за исключением свиданий. Среди посетивших Саркози был действующий министр юстиции, его бывший однопартиец Жеральд Дарманен. Сейчас им запрещено контактировать в рамках судебного надзора. Он также регулярно встречается со своей женой Карлой Бруни в комнате для свиданий.

В своей книге Саркози описывает, как молился «о силе нести крест несправедливости» и беседовал с тюремным капелланом. Он также благодарит сотрудников тюрьмы

Но и текущая политика не уходит от его внимания в тюремной камере. Саркози упоминает, среди прочего, свои натянутые отношения с президентом Эмманюэлем Макроном и поддержку со стороны крайне правых политиков Марин Ле Пен и Себастьена Шеню. Он также обрушивается на двух депутатов левой «Непокорной Франции», пришедших в тюрьму Санте в сопровождении журналистов.

В интервью Le Figaro Саркози рассказал, что писал в тюрьме шариковой ручкой каждый день на фанерном столике.

«Я передавал страницы своим адвокатам, которые затем отдавали их секретарю для перепечатки. Я написал книгу на одном дыхании, а после освобождения закончил ее за несколько дней»,

— сказал экс-президент.

С начала 2000-х Николя Саркози выпустил с десяток книг, в основном автобиографического и политического характера.

Во Франции Николя Саркози вынесены окончательные обвинительные приговоры по двум другим делам — по «делу о прослушках» и «делу Бигмалион». Экс-президент является фигурантом и других расследований, начиная от его прибыльной консалтинговой деятельности в России и заканчивая спорным присуждением Катару права проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

#Франция #президент #тюрьма #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    10-го декабря

    матерый сиделец - помотала его жизнь по зонам и лагерям !!! наверно и купола себе уже набил !!!

    8
    4

