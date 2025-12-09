Baltijas balss logotype
Полиция задержала двоих за кражу телекоммуникационного кабеля в Кенгарагсе 1 359

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Полиция задержала двоих за кражу телекоммуникационного кабеля в Кенгарагсе

Государственная полиция в ноябре этого года задержала двух человек, подозреваемых в серии краж телекоммуникационных кабелей, совершённых в микрорайоне Кенгарагс в Риге. По имеющейся информации, эти лица связаны с 15 кражами из кабельных колодцев. По данному факту начат уголовный процесс.

В Восточном управлении Рижского регионального управления Государственной полиции в ноябре было получено заявление от компании о краже кабеля из колодца в Кенгарагсе.

19 ноября на основании предоставленной информации полиция начала расследование. В ходе оперативных мероприятий в конце ноября сотрудники Восточного управления задержали двух человек — мужчину 1983 года рождения и женщину 1990 года рождения. Подозреваемые ранее уже были судимы за различные преступления, в том числе за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.

В ходе процессуальных действий выяснилось, что эти лица, возможно, причастны ещё к 14 аналогичным кражам телекоммуникационных кабелей в Кенгарагсе. По этим эпизодам в Восточном управлении также были начаты уголовные процессы. После анализа и закрепления доказательств Восточная прокуратура Риги 28 ноября приняла решение об объединении всех дел в одно производство. В настоящее время расследование продолжается по 15 кражам.

Уголовный процесс квалифицирован по третьей части статьи 175 Уголовного закона — кража, совершённая с проникновением в помещение или из хранилища. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, либо краткосрочное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо денежный штраф — с конфискацией имущества или без неё.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

Читайте нас также:
#Рига #полиция #преступность #кража #преступления
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    9-го декабря

    Надо же... 🙄 Где то что то на этом древнем кале ещё работаетает. Небось в свинцовых оболочках. Хотя, казалось бы оптоволокно уже давно доступно.

    1
    7

