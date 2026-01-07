Baltijas balss logotype
Кровавая драка и угрозы ножом в общественном транспорте. Как действовать в такой ситуации? 0 1637

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кровавая драка и угрозы ножом в общественном транспорте. Как действовать в такой ситуации?

В последние дни поездки на общественном транспорте в Риге для пассажиров оказались тревожными. В троллейбусе произошла драка с кровью, а в автобусе неадекватно себя вела женщина, угрожая пассажирам внушительного размера ножом, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Как в таких ситуациях должны действовать водитель и находящиеся в транспорте пассажиры?

Тысячи рижан ежедневно пользуются общественным транспортом, чтобы добраться до нужного места удобно и быстро. Однако нередко в автобусах, троллейбусах и трамваях встречаются люди, поведение которых заставляет наблюдать за ними с особой осторожностью. И, как оказывается, подчас приходится опасаться и за свою жизнь.

Пассажир 24-го автобуса, который снял на видео женщину, размахивающую ножом, рассказывает, что уже при входе в салон она вела себя непредсказуемо, держа в руках острый кухонный предмет.

"Я услышал крики и то, как она десять минут плевалась. Я не смотрел ей в глаза, потому что знаю — это может спровоцировать людей с психическими расстройствами. Когда она начала чаще передвигаться и плевать, я это заснял. Потом она начала терроризировать двух парней, которые на неё посмотрели. Угрожала даже ножом", — рассказывает очевидец.

К счастью, дело не дошло до насилия, и после инцидента пассажиры продолжили свой день.

Если в этом случае удалось обойтись без крови, то то же самое нельзя сказать об инциденте в 15-м троллейбусе. Там женщина, войдя в салон, села, и вскоре увидела группу мужчин, которые начали агрессивно кричать, а затем пустили в ход кулаки.

"Я была в шоке, не понимала, что вообще происходит. Смотрю — там избивают мужчину, стало ясно, что после таких сильных ударов у него сотрясение мозга. Всё лицо разбито, глаза опухшие, из них сочится жидкость", — рассказала очевидец.

Женщина объяснила, что во время драки водитель троллейбуса остановил транспорт и открыл все двери. Так троллейбус простоял некоторое время, пока конфликт не утих. Агрессивная группа вышла, позже вышел и пострадавший.

Очевидицу удивило поведение водителя — точнее, его бездействие:

"Это несерьёзно. Я ожидала от водителя хоть каких-то действий — он остановился, держал двери открытыми, но полицию не вызвал. Водитель работает в «Rīgas satiksme», он должен быть обучен, как действовать. Там, я думаю, достаточно просто нажать кнопку".

В «Rīgas satiksme» пояснили, что в тот вечер водитель действительно не сообщил о происшествии ни полиции, ни своим коллегам. Хотя это входит в его обязанности.

"Водитель связывается с ответственными коллегами, объясняет ситуацию, и дальше предпринимаются соответствующие действия. Конечно, он не будет громко говорить на весь салон, чтобы не тревожить пассажиров, но если в салоне возникает угроза, водитель обязан сообщить об этом и проинформировать ответственных лиц", — пояснила представитель «Rīgas satiksme» Байба Барташевича-Фелдмане.

В случае с 15-м троллейбусом в полицию сообщил один из пассажиров, и сейчас проводится расследование. Что касается пассажирки 24-го автобуса и её угроз, о них «Rīgas satiksme» узнала только из опубликованного в интернете видео, и вскоре проинформирует правоохранительные органы.

Байба Барташевича-Фелдмане призывает также и пассажиров сообщать о неадекватных попутчиках, ведь когда такие люди выходят и мы с облегчением выдыхаем, скорее всего, кому-то другому они вскоре доставят те же самые неприятности.

"Если о случившемся не сообщается, позже такого человека невозможно идентифицировать, и существует риск, что он может угрожать другим — не только в транспорте, но и в других местах. Поэтому крайне важно сообщать о подобных ситуациях — если не сразу, то как можно скорее, например, когда человек уже покинул транспорт. Важно указать номер транспортного средства и точное время — это позволяет оперативно найти произошедшее в салоне и просмотреть записи видеонаблюдения", — говорит Барташевича-Фелдмане.

ТВ3

Читайте нас также:
#полиция #безопасность #профилактика #пассажиры #общественный транспорт #насилие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео