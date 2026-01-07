Baltijas balss logotype
Пьяный водитель не заметил стоящий у дороги трактор и спровоцировал аварию 0 478

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пьяный водитель не заметил стоящий у дороги трактор и спровоцировал аварию
ФОТО: скриншот видео TV3

На короткое время во вторник движение было заблокировано в Царникаве, недалеко от Гарупе. Там произошло столкновение между тракторной техникой и легковым автомобилем, водитель которого не заметил стоявшую у обочины технику, выполнявшую дорожные работы. Однако вызванная авария — не единственное нарушение, которое выявили правоохранители, начав расследование происшествия, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Пожарные привели в порядок проезжую часть — с асфальта были убраны обломки деталей машины и собраны разлившиеся жидкости с помощью абсорбента. Повреждённый легковой автомобиль оттащили к обочине, а немного дальше, в месте, где строится велодорожка, остановился второй участник ДТП.

Водитель фронтального погрузчика рассказал, что остановился у края дороги. Из Царникавы в сторону Риги ехал легковой автомобиль, который врезался в стоявшее транспортное средство. Передняя часть машины была разбита, и на некоторое время место происшествия оказалось заблокировано.

По словам водителя тракторной техники, автомобиль врезался в заднее колесо погрузчика. Возможно, водитель не заметил транспортное средство, потому что перед тем, как сесть за руль, употреблял алкоголь.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля находился за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения — 2,47 промилле. Мужчину доставили в медицинское учреждение.

У водителя не было действующего водительского удостоверения.

ТВ3

#происшествие #транспорт #ДТП
