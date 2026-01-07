В настоящее время в распоряжении Службы государственной безопасности (СГБ) нет конкретной информации о лицах или группах, которые могли бы создавать в Латвии террористические угрозы, заявил сегодня на заседании парламентской следственной комиссии по оценке регулирования иммиграции заместитель начальника СГБ Эрикс Цинкус.

В то же время он подчеркнул, что риски возрастают по мере увеличения численности мусульманских общин.

Цинкус пояснил, что СГБ использует все доступные базы данных и привлекает партнёрские службы, однако получить полную информацию о гражданах третьих стран невозможно. «Объективно возникают задержки в установленные сроки», — сказал он, отметив, что объём работы велик и может продолжать расти.

По словам Цинкуса, в прошлом году СГБ в чуть менее чем 300 случаях направил в Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) предложения отказать в выдаче виз. Эта статистика имеет нисходящую тенденцию, поскольку сократилось количество заявлений от граждан Украины, которое в первые годы войны, развязанной Россией, было значительно выше.

При этом Цинкус подчеркнул, что зарубежный опыт показывает: с ростом численности общин увеличиваются и террористические риски. СГБ активно отслеживает ситуацию и продолжает оперативную работу.

Руководитель УДГМ Майра Розе на заседании комиссии пояснила, что общее число получателей временных видов на жительство, за исключением граждан Украины, за последние годы сократилось.

Говоря о гражданах третьих стран в Латвии, Розе указала, что самые крупные группы составляют граждане Украины, России, Индии и Узбекистана. Одновременно она подчеркнула, что количество граждан России в Латвии сократилось с момента начала войны России против Украины.