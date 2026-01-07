Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Спецслужбы оценили возможность взрывов, убийств и прочих терактов в Латвии 1 816

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Спецслужбы оценили возможность взрывов, убийств и прочих терактов в Латвии

В настоящее время в распоряжении Службы государственной безопасности (СГБ) нет конкретной информации о лицах или группах, которые могли бы создавать в Латвии террористические угрозы, заявил сегодня на заседании парламентской следственной комиссии по оценке регулирования иммиграции заместитель начальника СГБ Эрикс Цинкус.

В то же время он подчеркнул, что риски возрастают по мере увеличения численности мусульманских общин.

Цинкус пояснил, что СГБ использует все доступные базы данных и привлекает партнёрские службы, однако получить полную информацию о гражданах третьих стран невозможно. «Объективно возникают задержки в установленные сроки», — сказал он, отметив, что объём работы велик и может продолжать расти.

По словам Цинкуса, в прошлом году СГБ в чуть менее чем 300 случаях направил в Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) предложения отказать в выдаче виз. Эта статистика имеет нисходящую тенденцию, поскольку сократилось количество заявлений от граждан Украины, которое в первые годы войны, развязанной Россией, было значительно выше.

При этом Цинкус подчеркнул, что зарубежный опыт показывает: с ростом численности общин увеличиваются и террористические риски. СГБ активно отслеживает ситуацию и продолжает оперативную работу.

Руководитель УДГМ Майра Розе на заседании комиссии пояснила, что общее число получателей временных видов на жительство, за исключением граждан Украины, за последние годы сократилось.

Говоря о гражданах третьих стран в Латвии, Розе указала, что самые крупные группы составляют граждане Украины, России, Индии и Узбекистана. Одновременно она подчеркнула, что количество граждан России в Латвии сократилось с момента начала войны России против Украины.

Читайте нас также:
#терроризм #Украина #Латвия #безопасность #визы #спецслужбы #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    8-го января

    Украинцам,тоже пора уже начинать гайки закручивать, чтото наглеть уже тоже начинают, вечно недовольные, вечно права качают. Ладно поначалу это всё понятно, но 4 года уже, пора их тоже на землю спускать. Нет есть и нормальные и их немало, но есть и о.... шие тоже, которые начинают себя уже тут хозяевами чувствовать.

    17
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Торнякалнсе снова прогремел взрыв. Где на этот раз?
Изображение к статье: Стало известно, какие пособия выплачены пострадавшим от взрыва на Баускас
Изображение к статье: Финско-российская дружба довела политика до эмиграции. Иконка видео
Изображение к статье: Из соображений безопасности въезд в Латвию запрещён трём гражданам России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &
Изображение к статье: Бунт на корабле: представители Гренландии обвинили Данию в неоколониализме и потребовали прямых переговоров с США
В мире
1
Изображение к статье: Строители требуют от Рижской думы более 2,4 миллиона евро компенсации. За что?
Наша Латвия
Изображение к статье: Иностранные войска в Украине - «законные боевые цели» - РФ
В мире
2
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео