Пророссийский экс-законодатель Ано Туртиайнен утверждает, что ”готов отправиться на фронт против финнов”, если это потребуется, сообщает финский портал Yle.

Бывший финский депутат ультраправого толка Ано Туртиайнен заявил, что ему предоставлено политическое убежище в России. Он сделал это заявление в видеоролике на YouTube, опубликованном в понедельник вечером.

Туртиайнен, сообщивший о переезде в Россию в прошлом месяце, охарактеризовал это решение как ”историческое”. По его словам, на мероприятии присутствовали местные СМИ.

По заявлению экс-депутата, он был удивлен тем, что приглашение на встречу в миграционной службе в Москве пришло ”так рано”. Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан является частью МВД РФ.

58-летний Туртиайнен вызвал недоумение в начале этого месяца, когда заявил в видеоролике, что готов сражаться в рядах Вооруженных сил России даже против финнов.

Бывший законодатель и экс-пауэрлифтер утверждает, что Финляндия строит пограничный забор, чтобы помешать своим гражданам ”устремиться в Россию в поисках процветания”.

– Если бы я был моложе, я бы даже пошел воевать. И даже если мне придется отправиться на фронт против финнов, я пойду, это точно, против нацистов я пойду, – заявил он в видео, опубликованном 21 декабря.

Туртиайнен был избран в парламент от партии ”Истинные финны” в 2019 году, представляя Юго-Восточную Финляндию. В следующем году его исключили из партии после того, как он опубликовал издевательский расистский твит о Джордже Флойде, убитом полицией в США.

После этого Туртиайнен основал партию ”Власть принадлежит народу” (VKK), но созданная им политическая сила исключила его в прошлом году из-за его поддержки российского вторжения в Украину в 2022 году.

Парламент пытается вернуть средства, выделенные Туртиайнену во время его депутатского срока. Несмотря на неоднократные запросы, он не объяснил, на что он использовал эти деньги.

В опубликованном недавно видео он говорит, что покинул Финляндию, когда ”друзья из России” настоятельно рекомендовали ему немедленно уехать из-за действий финских властей. Первым о предоставленном Туртиайнену убежище сообщило издание Iltalehti.