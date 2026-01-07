Вчера Рижское самоуправление начало выплачивать кризисные пособия жителям дома на улице Баускас, чье имущество пострадало в результате взрыва газа. В целом было перечислено 21 840 евро, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
К концу рабочего дня 6 января Рижская социальная служба получила 50 заявлений на получение кризисного пособия для жителей дома по улице Баускас, 15.
Вчера пособие получили 20 домохозяйств. Перечисленная сумма поможет 34 пострадавшим.
Сегодня продолжается рассмотрение заявлений и перечисление пособий.
