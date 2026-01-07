Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Стало известно, какие пособия выплачены пострадавшим от взрыва на Баускас 0 1765

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.01.2026
LETA
Изображение к статье: Стало известно, какие пособия выплачены пострадавшим от взрыва на Баускас

Вчера Рижское самоуправление начало выплачивать кризисные пособия жителям дома на улице Баускас, чье имущество пострадало в результате взрыва газа. В целом было перечислено 21 840 евро, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

К концу рабочего дня 6 января Рижская социальная служба получила 50 заявлений на получение кризисного пособия для жителей дома по улице Баускас, 15.

Вчера пособие получили 20 домохозяйств. Перечисленная сумма поможет 34 пострадавшим.

Сегодня продолжается рассмотрение заявлений и перечисление пособий.

Читайте нас также:
#рижская дума #помощь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
3
0
0
4
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Торнякалнсе снова прогремел взрыв. Где на этот раз?
Изображение к статье: Спецслужбы оценили возможность взрывов, убийств и прочих терактов в Латвии
Изображение к статье: Финско-российская дружба довела политика до эмиграции. Иконка видео
Изображение к статье: Из соображений безопасности въезд в Латвию запрещён трём гражданам России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &
Изображение к статье: Бунт на корабле: представители Гренландии обвинили Данию в неоколониализме и потребовали прямых переговоров с США
В мире
1
Изображение к статье: Строители требуют от Рижской думы более 2,4 миллиона евро компенсации. За что?
Наша Латвия
Изображение к статье: Иностранные войска в Украине - «законные боевые цели» - РФ
В мире
2
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео