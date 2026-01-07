Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Из-за халатности водителя в Балвском крае погибла женщина. Этого можно было избежать 0 1263

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Из-за халатности водителя в Балвском крае погибла женщина. Этого можно было избежать
ФОТО: скриншот видео TV3

Около восьми часов движение на участке дороги между Гулбене и Резекне в понедельник было затруднено. Возле поворота на Ругаи произошло два серьёзных дорожно-транспортных происшествия. В последнем столкновении погибла водитель легкового автомобиля, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Авария произошла около половины седьмого вечера в селе Капуне Балвского края. В результате происшествия погибла 53-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем. В момент удара у машины снесло крышу, автомобиль был буквально разбит.

"Известно, что в дорожно-транспортном происшествии были задействованы два грузовика и один легковой автомобиль Nissan. К сожалению, в аварии погиб один человек, ещё двое были доставлены в местное медицинское учреждение", — сообщили в полиции.

По словам очевидцев, авария развивалась последовательно. Один из грузовиков был припаркован на обочине. Согласно информации, полученной в ходе следствия, у транспортного средства не были включены аварийные огни, а также не был выставлен предупреждающий треугольник или другой объект, указывающий на частичную блокировку дороги. Вскоре произошли два несвязанных между собой столкновения.

"Особенно в таких погодных условиях, как сейчас, контраст на дороге очень плохой. Вокруг грязь, местами лежит снег, и стоящее грязное транспортное средство, особенно грузовик или прицеп, крайне сложно заметить. Особенно опасно это в случаях, когда у автомобиля не включены огни. Всё это способствует возникновению тяжёлых дорожно-транспортных происшествий", - пояснил эксперт по безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис.

Эксперт поясняет, что в данном случае аварии можно было избежать.

"Если у транспортного средства неисправность, обязательно необходимо выставить предупреждающий знак — установить аварийный треугольник. Однако, если смотреть на опыт западных стран и изменения законодательства в других европейских государствах, стоит напомнить, что там установлено обязательное требование использовать также активные световые предупреждающие устройства — специальные проблесковые маячки. Включив такие маячки в мигающем режиме, транспортное средство становится заметным с гораздо большего расстояния. Если аварийный треугольник можно заметить только с нескольких сотен метров, то активные огни на прямом участке дороги видны даже за километр. Увидев яркий или мигающий объект впереди, водители, скорее всего, снизят скорость, потому что поймут, что на дороге возникла нестандартная ситуация", - уточнил Ирбитис.

Если в транспортном средстве отсутствует треугольник, для обозначения автомобиля может подойти любой источник света или светоотражающий предмет, который даст понять, что следует быть осторожным.

ТВ3

Читайте нас также:
#ДТП
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
3
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Торнякалнсе снова прогремел взрыв. Где на этот раз?
Изображение к статье: Спецслужбы оценили возможность взрывов, убийств и прочих терактов в Латвии
Изображение к статье: Стало известно, какие пособия выплачены пострадавшим от взрыва на Баускас
Изображение к статье: Финско-российская дружба довела политика до эмиграции. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &
Изображение к статье: Бунт на корабле: представители Гренландии обвинили Данию в неоколониализме и потребовали прямых переговоров с США
В мире
1
Изображение к статье: Строители требуют от Рижской думы более 2,4 миллиона евро компенсации. За что?
Наша Латвия
Изображение к статье: Иностранные войска в Украине - «законные боевые цели» - РФ
В мире
2
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео