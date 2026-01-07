Около восьми часов движение на участке дороги между Гулбене и Резекне в понедельник было затруднено. Возле поворота на Ругаи произошло два серьёзных дорожно-транспортных происшествия. В последнем столкновении погибла водитель легкового автомобиля, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Авария произошла около половины седьмого вечера в селе Капуне Балвского края. В результате происшествия погибла 53-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем. В момент удара у машины снесло крышу, автомобиль был буквально разбит.

"Известно, что в дорожно-транспортном происшествии были задействованы два грузовика и один легковой автомобиль Nissan. К сожалению, в аварии погиб один человек, ещё двое были доставлены в местное медицинское учреждение", — сообщили в полиции.

По словам очевидцев, авария развивалась последовательно. Один из грузовиков был припаркован на обочине. Согласно информации, полученной в ходе следствия, у транспортного средства не были включены аварийные огни, а также не был выставлен предупреждающий треугольник или другой объект, указывающий на частичную блокировку дороги. Вскоре произошли два несвязанных между собой столкновения.

"Особенно в таких погодных условиях, как сейчас, контраст на дороге очень плохой. Вокруг грязь, местами лежит снег, и стоящее грязное транспортное средство, особенно грузовик или прицеп, крайне сложно заметить. Особенно опасно это в случаях, когда у автомобиля не включены огни. Всё это способствует возникновению тяжёлых дорожно-транспортных происшествий", - пояснил эксперт по безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис.

Эксперт поясняет, что в данном случае аварии можно было избежать.

"Если у транспортного средства неисправность, обязательно необходимо выставить предупреждающий знак — установить аварийный треугольник. Однако, если смотреть на опыт западных стран и изменения законодательства в других европейских государствах, стоит напомнить, что там установлено обязательное требование использовать также активные световые предупреждающие устройства — специальные проблесковые маячки. Включив такие маячки в мигающем режиме, транспортное средство становится заметным с гораздо большего расстояния. Если аварийный треугольник можно заметить только с нескольких сотен метров, то активные огни на прямом участке дороги видны даже за километр. Увидев яркий или мигающий объект впереди, водители, скорее всего, снизят скорость, потому что поймут, что на дороге возникла нестандартная ситуация", - уточнил Ирбитис.

Если в транспортном средстве отсутствует треугольник, для обозначения автомобиля может подойти любой источник света или светоотражающий предмет, который даст понять, что следует быть осторожным.

ТВ3