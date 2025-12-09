Baltijas balss logotype
Смерть двух строителей на восточной границе: ответственные службы уклоняются от конкретики 0 1099

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Смерть двух строителей на восточной границе: ответственные службы уклоняются от конкретики
ФОТО: Google Maps

Трагедия, произошедшая в пятницу, 5 декабря, во время строительства восточной границы, высветила тревожные вопросы о безопасности труда в проекте государственного значения. Гибель двух рабочих в озере Питель (Пейтелис) произошла при обстоятельствах, о которых ответственные учреждения избегают давать ясные объяснения. Причём это уже не первый несчастный случай на строительстве границы, сообщают Новости ТВ3.

В пятницу, 5 декабря, в 16:16 спасатели получили вызов из Лудзенского края. Сообщалось, что на озере Питель перевернулась лодка с пятью людьми. По центру озера проходит граница между Латвией и Россией. Там для нужд пограничников установлен понтон.

В лодке находились сотрудники субподрядчика ГАО «Latvijas autoceļu uzturētājs», возвращавшиеся с объекта на берег. Сначала на помощь тонущим пришли очевидцы, затем к месту происшествия прибыли спасатели.

«Пожарные-спасатели доставили на берег пятерых человек, одного из них медики Службы неотложной медицинской помощи констатировали мёртвым. Из-за наступившей темноты работы в тот день были завершены, а поиски продолжились в субботу, когда при обследовании водоёма было найдено тело второго погибшего», - рассказала руководитель отдела общественного информирования и просвещения ГПСС Виктория Грибусте.

В Латгальском регионе правоохранители пока неохотно комментируют происшествие — им предстоит установить обстоятельства трагедии и определить ответственных.

«В связи с происшествием в Северо-Латгальском участке Латгальского регионального управления Государственной полиции начат уголовный процесс. В ходе расследования выясняются обстоятельства, и на данный момент от более подробных комментариев мы воздержимся. Уголовный процесс начат по статье главы 12 Уголовного закона — по признакам преступления против группы общественных интересов», - уточнила представитель Государственной полиции Юлия Юрьяне.

Почему лодка перевернулась? Были ли у рабочих спасательные жилеты? Что именно произошло? Ни одно из ответственных учреждений не даёт на эти вопросы прямых ответов.

«Latvijas autoceļu uzturētājs» в письменном комментарии сообщил, что за безопасность труда своих работников отвечает субподрядчик. От самого предприятия на объект были назначены два координатора по охране труда, которые регулярно проводят проверки. Остальное, по их словам, выяснит расследование полиции.

Также и ГАО «Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ), ответственное за строительство инфраструктуры восточной границы, не раскрывает подробности трагического инцидента, подчёркивая, что этим занимается полиция. При этом предприятие пообещало провести собственную оценку и выявить ошибки, которые привели к гибели двух человек.

«Мы как заказчики регулярно проводим как анонимные визиты на стройплощадки, так и наши проектные менеджеры, строительные надзиратели и специалисты по охране труда посещают всех подрядчиков. Если будут выявлены нарушения, мы отреагируем более жёстко, чтобы усовершенствовать систему», - заверил председатель правления VNĪ Ренар Гришкевич.

В работах по укреплению восточной границы Латвии уже случался смертельный инцидент. В марте прошлого года во время строительства на границе с Беларусью в реку съехал экскаватор, и его оператор погиб. Но и тогда, и сейчас ничего не указывало на возможную опасность.

«Это не первый, а уже второй несчастный случай. Во всех контрольных визитах ранее выявлялись только незначительные нарушения, которые устранялись в течение дня», — отметил председатель правления VNĪ.

В самоуправлении Лудзенского края не смогли сообщить дополнительных подробностей о трагедии 5 декабря, поскольку объект относится к критической инфраструктуре и закрыт от доступа общественности.

ТВ3

#Латвия #строительство #трагедия #спасатели #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
0
0
9

